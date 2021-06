Landsholdet skal bruge Parkens energi i emotionel kamp

Landstræner Kasper Hjulmand håber, at energien fra tribunerne kan være med til at tippe de berømte marginaler over til Danmarks side i kampen mod verdensranglistens nummer et.

- Vi har talt om, at det bliver meget emotionelt at komme tilbage i Parken, og vi ved, at vi kommer til at få en utrolig støtte fra vores fans og fra hele landet. De følelser skal vi være forberedt på.

- Vi skal bruge energien positivt og proaktivt til at gøre vores allerbedste. Vi skal vise, hvor hårdt vi kan kæmpe, og at vi kan stå sammen, når det bliver vanskeligt ude på banen.

- Vi har et Parken fyldt med mennesker, og det skal vi bruge til vores fordel. Det skal give os ekstra motivation, så vi kan få de afgørende situationer tippet over til vores fordel, siger landstræneren.

Fansene er blandt andet en nyttig og energigivende medspiller, når de jubler over godt presspil på banen, har Hjulmand sagt ved flere lejligheder.

Ifølge ham er det en af turneringsfavoritterne, som Danmark skal op imod, og han sender favoritværdigheden i retning af Roberto Martínez' mandskab.

Fra efterårets to danske nederlag til Belgien i Nations League - på henholdsvis 0-2 og 2-4 - har Hjulmand fået et stort indblik i belgiernes styrker og svagheder.

- Der er ingen tvivl om, at vi er underdogs. Vi er oppe imod et verdensklassemandskab, som igennem en lang, lang række kampe har vist, at der ikke bliver scoret mange mål imod dem, og de vinder næsten alle kampe.

- Det er et af de landshold, som minder mest om et klubhold i forhold til fleksibilitet og tydelighed. Men der er muligheder mod dem, siger Kasper Hjulmand.

Han ønsker dog ikke at gå nærmere ind i, hvilke taktiske træk han mener kan sørge for dansk succes.

Kampen i Parken begynder klokken 18.