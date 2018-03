Landsholdet siger nej til kunstgræs: Leder efter græsbane

Det danske fodboldlandshold har sagt nej til at låne FC Nordsjællands kunstgræsbane i Farum, selv om landsholdet er på jagt efter en bane til at træne på tirsdag, hvor snefald har aflyst den planlagte træning i Brøndby.

Åge Hareide og co. arbejder fortsat for at finde en løsning, så spillerne kan gennemføre en tirsdagstræning uden for styrkerummet, men kunstgræs er ikke en mulighed.

- Vi har fået muligheden for at træne på FC Nordsjællands kunstgræsbane, og det er meget pænt af dem at tilbyde det, men vi vil helst træne på græs.

- Vi vil helst ikke på kunstgræs. Det er spillerne ikke vant til, og vi skal helst have det underlag, som spillerne er vant til. Der kan også godt blive ballade med nogle af spillernes klubber.

- Vi bliver ved med at prøve at finde en træningsbane, og hvis der opstår en god mulighed i løbet af dagen, så vil vi tage den, siger Åge Hareide tirsdag formiddag.

Landstræneren mener, at der er for stor risiko ved at træne på en græsbane, der har været udsat for snefald og frostgrader.

- Man kan godt træne på nogle baner, men vi tager ikke nogen risiko med de her spillere. Vi har dem til rådighed i kort tid, og så vil vi ikke udsætte dem for nogle ubehageligheder.

- Vi har undersøgt alt, og det er problematisk, at sneen kom i nat. Jeg har været ude på hybridbanen i Brøndby, og den var der også sne på, siger Hareide.

Tre danske landsholdsspillere kommer dog på græs. Målmændene Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow og Jonas Lössl skal træne uden for med målmandstræner Lars Høgh, fortæller Kasper Schmeichel.

- Det er en farlig bane derude, og det vil ikke være forsvarligt, hvis hele holdet trænede på banen.

- Som målmænd kan vi finde små områder, hvor banen er bedre, mens de andre bliver nødt til at bruge hele banen, og der er områder af den, som ikke er særligt gode for markspillerne, siger Kasper Schmeichel.

Efter planen træner landsholdet onsdag klokken 18 på Brøndby Stadion, der torsdag aften huser testkampen mod Panama.

Sidste år i marts forberedte landsholdet sig til en VM-kvalifikationskamp i Rumænien ved at tage på træningslejr i München for at sikre optimale baneforhold.