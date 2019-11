Landsholdet satser på tidlig afgørelse mod Gibraltar

På den måde kan danskerne nemlig sikre, at kampen ikke kommer til at koste for mange kræfter før den på papiret sværere udekamp mod Irland på mandag.

- Vi skal gå ind med fuld koncentration og i princippet få lukket kampen mod Gibraltar hurtigst muligt. Det betyder noget både fysisk og mentalt, siger landsholdsanfører Simon Kjær.

Også Lasse Schöne mener, at Danmark gør sig selv en stor tjeneste ved hurtigt at få lavet et par mål i fredagens kamp. På den måde vil kampen blive en fysisk spareøvelse for spillerne på banen og Åge Hareide på bænken.

- Jeg kan godt forstå, at kampen mod Gibraltar ikke kun handler om at vinde, for vi skal også sørge for at have en frisk trup i Irland.

- Måske tager vi lidt to kampe ad gangen, men på den anden side nytter det ikke, at vi tænker på Irland, før vi har slået Gibraltar, siger Lasse Schöne.

Flere spilleselskaber vurderer, at der er større chance for, at Danmark vinder 10-0, end Gibraltar får uafgjort.

Lader det første danske mål vente på sig, er det vigtigt ikke at blive for ivrig og utålmodig, siger Yussuf Poulsen.

- Nogle gange kan det ske, at spillere bliver for ivrige, ikke laver nok eller slipper på gassen, når de er store favoritter - for eksempel i en pokalkamp. Det skal vi undgå mod Gibraltar, og det kommer vi også til.

- Selvfølgelig "skal" vi vinde stort, det ved jeg godt, men hvis vi vinder 1-0, er alt andet i princippet ligegyldigt. Det giver os ikke nogen fordel at vinde 5-0, siger Yussuf Poulsen.

Målmand Kasper Schmeichel er sikker på, at de danske spillere ikke skænker Irland-kampen en tanke, når der først er fløjtet op fredag aften.

- Vi skal være professionelle. Det er vores job. Vi skal vinde, og vi skal være nådesløse. Det er sindssygt vigtigt at få en god sejr og en god præstation mod Gibraltar. Så må vi tage den næste kamp bagefter, siger Schmeichel.

Danmark-Gibraltar begynder klokken 20.45 i Parken.