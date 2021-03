Landsholdet markerer Qatar-protest med særlig trøje

Spillerne på det danske fodboldlandshold vil være iført trøjer med et særligt budskab for at markere deres protest mod menneskerettighedsforholdene i Qatar, når der bliver taget holdfoto inden søndagens landskamp mod Moldova.

Det skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside.

Landsholdet meddelte lørdag, at man - ligesom Norge, Tyskland og Holland har gjort det i VM-kvalifikationskampe - ville vise sin utilfredshed over, at verdensmesterskabet næste år afholdes i ørkenstaten.

Det oplyses ikke, hvad der præcis vil stå på de trøjer, de danske spillere kommer til at have på, men at protesten sker i samarbejde med det hollandske landshold.

Trøjerne vil efterfølgende blive sat til salg, lyder det.

- Vi er alle imod de kritisable forhold i Qatar, både DBU og spillerne, siger DBU-direktør Jakob Jensen på hjemmesiden.

- Vi er stolte over, at spillerne vil vise deres holdninger sammen med landshold fra andre lande, og at det kan være med til at skaffe penge til migrantarbejderne og deres pårørende.

- Vi er i dialog med Amnesty om, hvordan vi bedst får pengene helt ud til arbejderne og deres familier, siger direktøren.

Danmarks kamp mod Moldova starter klokken 18.