Landsholdet lukrerer på fem års optur

Oktober 2016: Efter nederlag til Polen og Montenegro i VM-kvalifikationen når fodboldlandsholdet et lavpunkt og ligger nummer 50 på verdensranglisten, blandt andet under Usbekistan.

Efter at have nået en EM-semifinale tidligere i år er Danmark nummer ti i verden, og opturen kan fortsætte tirsdag aften i Parken. Her kan Danmark med en sejr over Østrig kvalificere sig til næste års VM i Qatar - endda med to kampe tilbage at spille.

Årsagerne til Danmarks suveræne march mod VM er mange, men en ikke uvæsentlig årsag er den lange optur, der blev indledt under ekslandstræner Åge Hareide for fem år siden.

Fremgang på verdensranglisten førte til, at Danmark var i øverste seedningslag, da der blev trukket lod til VM-kvalifikationen. Danmark undgik hold som Tyskland, Frankrig og Italien og endte i stedet med en række lidt svagere konkurrenter, som Danmark en efter en har overmatchet.

- Landsholdet har været på en lang rejse sammen. Der er blevet bygget et stærkt hold, og det har træneren før mig også en stor andel i. Der er en god holdånd, og der er en masse talent på vores hold, siger landstræner Kasper Hjulmand.

- Det gode er, at jeg ved, at vi kan blive endnu bedre i fremtiden, tilføjer han.

Der kan være tale om en for dansk fodbold historisk tidlig VM-billet.

Foreløbig har Danmark vundet syv ud af syv kvalifikationskampe og har en målscore på 26-0. Det overlegne udbytte er resultatet af en målrettet spiller- og trænergruppe, mener Hjulmand.

- Vi holder hele tiden fokus på at få det bedst mulige resultat i den kamp, der står lige foran os. Det handler ikke om andet, siger han.

Og lige netop det lader også til at være devisen inden tirsdagens kamp i et udsolgt Parken.

Her skal spillerne tænke på at vinde - ikke på den folkefest, de kan skabe med en VM-billet, advarer Kasper Schmeichel.

- Østrig-kampen er en kæmpe finale for os, og jeg tror, at det bliver en rigtig svær kamp for os. Vi skal spille kampen uden følelser og tanker på, hvad vi kan opnå ved at vinde den. Vi bliver nødt til at være kyniske og spille, som var det en hvilken som helst anden kamp.

- Hvis man fjerner noget fokus fra fodboldspillet på det her niveau, så mister man et eller andet, og det er nok til at tabe kampen, siger målmanden.

Data- og analysevirksomheden Gracenote har regnet sig frem til, at Danmark med 99,8 procents sikkerhed kvalificerer sig direkte til VM.

Kikser det mod Østrig, kan Danmark stadig selv afgøre VM-skæbnen til egen fordel i november mod Færøerne eller Skotland.

Det er en kontrast til de potentielt neglebidende kvalifikationsfinaler, som Danmark spillede med succes i Dublin i 2017 og 2019 - og som gik galt mod Sverige i 2015.

- Vi vil for alt i verden undgå at komme i de situationer igen, for det var frustrerende og lidt for spændende for os, husker Andreas Christensen.

Bliver VM-pladsen sikret allerede tirsdag aften, kan Kasper Hjulmand og co. også begynde at skue lidt længere ud i fremtiden.

- Det vil være en fordel at kvalificere sig nu. Så kan vi allerede onsdag komme i gang med planlægningen og lave en plan for landsholdet i 2022, siger Hjulmand.

Planlægningen består blandt andet i at finde testmodstandere til to landskampe i marts, da Danmark slipper for at skulle spille VM-playoffkampe der.

Før kvalifikationen blev sparket i gang, var Østrig seedet som det næstbedste hold i gruppen, men har slet ikke kunnet leve op til det og ligger nu nummer fire.

Kasper Hjulmand påpeger dog, at østrigerne har været uheldige undervejs, om end holdets niveau har været et stykke under Danmarks.

Derfor forventer han stadig en vanskelig kamp i Parken.

- De har også været lidt uheldige i flere af deres kampe, og jeg vil ikke lade mig narre af, at vi har mange flere point end dem, for Østrig har et godt hold.

- Østrig var gode til EM. De gik stensikkert videre fra deres gruppe og spillede lige op med og kom i forlænget spilletid mod Italien, der endte med at blive europamester, siger Kasper Hjulmand.