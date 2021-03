Landsholdet lukker modstanderne ned før EM

Det danske fodboldlandshold er et godt eksempel på, hvor langt man komme med en stærk defensiv. For mens der stadig kan gå kampe imellem, at spillere som Martin Braithwaite, Jonas Wind og Christian Eriksen brillerer i den danske offensiv, stråler Danmarks defensiv stort set hver gang.

Modstanderne bliver holdt nede på få chancer, og det er lykkedes at holde buret rent i 11 af de seneste 15 landskampe - og i seks ud af ni kampe under Kasper Hjulmand.

Det er som bekendt umuligt at tabe fodboldkampe, når man holder buret rent. Og selv om der altid er plads til forbedring, har fodboldlandsholdet opbygget en solid defensiv til gavn i både VM-kvalifikationen og sommerens EM-slutrunde.

Det siger Kasper Hjulmand, som i torsdags så sit mandskab holde Israel væk fra store chancer i Danmarks 2-0-sejr.

- Der er ingen spillere på landsholdet, som er for fine til at arbejde hårdt. En af årsagerne til, at vi slog Israel, er, at hele holdet arbejder intensivt hele tiden. Selv om vi var på hælene i periode i kampen, blev der knoklet i gennem fra alle leder og kanter, siger landstræneren.

Det danske forsvarer koncentrerer sig om Simon Kjær. Landsholdsanføreren med 103 kampe i nationaldragten på bagen gør sine holdkammerater bedre, og så leverer han selv præstationer på et forbilledligt niveau, mener Kasper Hjulmand.

- Han er som en rødvin, han bliver bare bedre og bedre med årene. Sådan har det været med ham i 2020 og starten af 2021.

- Han spiller med stor autoritet, og mod Israel i torsdags gjorde han næsten alting rigtigt. Jeg synes faktisk aldrig, at han har været bedre, end han er i øjeblikket for både landsholdet og AC Milan, siger Kasper Hjulmand.

Og skulle en markering glippe for Kjær og co., så har de en pålidelig sikkerhedsventil bag sig, konstaterer angriberen Yussuf Poulsen.

- Vi har en relativ god målmand for at sige det mildt. Han er der, når vi har brug for ham, siger Poulsen med henvisning til Kasper Schmeichel.

Den danske keeper anerkender også det store stykke arbejde, der bliver lavet foran ham - både af forsvarsspillere, midtbanespillere og angribere.

- Det defensive arbejde på et fodboldhold starter oppe foran, for det er de forreste spillere, som presser og genpresser. Når vi kommer ned og står som en blok, så er det også sindssygt hårdt arbejde.

- De mere iøjnefaldende ting at pege på så vi jo nede i Israel, hvor folk smed sig selv ind foran bolden. De havde også en ekstremt farlig frisparkssituation, hvor muren stod fuldstændig fast og ikke vendte ryggen eller hovedet til, men brugte kroppen til at vinde kampen, siger Kasper Schmeichel.

Fodboldlandsholdet skal atter forsøge at holde målet rent søndag aften i VM-kvalifikationskampen mod Moldova. Opgøret begynder klokken 18 på MCH Arena i Herning.