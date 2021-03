Simon Kjær og de øvrige danske landsholdsspillere forhindrer ofte modstanderne i at score, og de er dygtige til at bevare koncentrationen gennem samtlige 90 minutter, siger landstræner Kasper Hjulmand. - De sætter en ære i at holde nullet, siger han.

Landsholdet lukker modstanderne ned før EM

Det danske fodboldlandshold er et godt eksempel på, hvor langt man komme med en stærk defensiv. For mens der stadig kan gå kampe imellem, at spillere som Martin Braithwaite, Jonas Wind og Christian Eriksen brillerer i den danske offensiv, stråler Danmarks defensiv stort set hver gang.

