Landsholdet jagter den gode EM-fornemmelse

Derfor er danskerne på jagt efter den fornemmelse, som giver selvtillid og ro i maven inden slutrunden, fortæller midtbanespilleren Thomas Delaney.

- Resultatet mod Bosnien er mindre vigtigt, men vi skal helst have følelsen af, at vi lykkes med de ting, vi gerne vil - den rigtige fornemmelse. Det er vigtigt, at vi er tilfredse med de ting, som vi får præsteret inden EM.

- Men vi skal også huske, at det ikke er altafgørende at spille godt mod Bosnien, for vi kan også godt klare os til EM, selv hvis vi er lidt utilfredse efter på søndag, siger Delaney.

Han vil gerne have en hurtigere og klogere dansk boldomgang, end det var tilfældet mod de noget stærkere tyskere i onsdags.

- Vi vil gerne spille en bedre kamp på bolden mod Bosnien, end vi gjorde mod Tyskland. Vi gjorde det godt mod tyskerne, men vi manglede også ting i vores pres, og vi skal være stærkere på bolden. Så vi vil gerne se fremskridt på de områder før EM, siger Delaney.

De samme ønsker står højest på landstræner Kasper Hjulmands ønskeseddel til EM-generalprøven.

- Vi skal have bedre styr på vores positioner på banen og på flowet i vores eget spil, og til forskel fra kampen mod Tyskland forventer jeg også, at vi kommer til at have bolden meget mere og skal styre kampen.

- Der vil være momenter af kampen mod Bosnien, der kommer til at minde om at møde Finland og Rusland ved EM, men allerede nu kan jeg også advare mod at tro, at Finland og Rusland bare er hold, som kun står nede bagi og venter, siger Kasper Hjulmand.

Selv om det er den sidste kamp, inden der står EM-point på spil, kommer han ikke til at stille med det samme hold mod Bosnien-Hercegovina som mod Finland i næste weekend.

- Nogle har mere brug for at få minutter i benene inden EM, end andre har, siger Hjulmand.

Egentlig havde han håbet, at Danmark skulle bokse med den stærke Roma-angriber Edin Dzeko i søndagens testkamp, da han minder om Ruslands angrebsskur, Artem Dzyuba.

En sådan opgave får Danmark dog ingen forsmag på, da Dzeko i lighed med to andre store bosniske profiler, Edin Visca (Basaksehir) og Miralem Pjanic (Barcelona), ikke er i truppen til kampen mod Danmark.

I stedet er den tidligere Hobro-stopper Anel Ahmedhodzic formentlig det mest kendte navn i Bosniens trup for mange danskere.

Han og holdkammeraterne er rejst til Danmark med en rærlig statistik. Søndag er det 566 dage siden, at Bosnien senest vandt en landskamp - det var over upåagtede Liechtenstein.

Siden har holdet spillet 12 landskampe uden sejr, og landstræner Ivaylo Petev lyder ikke videre optimistisk inden mødet med Danmark.

- Vi skal vise vilje og engagement fra første til sidste minut for at kunne være med, siger han.