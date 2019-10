Landsholdet intensiverer fokus frem mod Schweiz-kamp

Torsdag er humøret fortsat i top, men efter lidt lettere træningspas og tid til at puste ud begynder fokus for alvor at være på den kommende nøglekamp.

Smilene har været store, siden spillerne i mandags mødte ind i den danske landsholdslejr for at forberede sig til lørdagens EM-kvalifikationskamp mod Schweiz.

Det siger landstræner Åge Hareide, der helt bevidst har forsøgt at spare på spillernes energi i begyndelsen af ugen.

- Jeg har prøvet at holde dem lidt nede. Det har været lidt for tidligt at give dem los. Vi vil helst have, at de først topper på lørdag og ikke nu under træningerne, siger landstræner Åge Hareide.

Ved flere landsholdssamlinger ligger den første kamp allerede om torsdagen, men da Danmark først skal i aktion lørdag, har det været muligt at rationere træningsmængden til glæde for landstræneren.

Højrebacken Henrik Dalsgaard ser også lyst på, at trænings- og informationsmængden gradvist bliver skruet op.

- Hvis man begynder at lade intensivt op en uge før kampen, så bliver man bims i hovedet. Det er først fra i dag (torsdag, red.), at vi skal tune mere ind på kampen mod Schweiz, og vi skal se flere videoklip med dem.

- De første dage har handlet om at få alle folk 100 procent klar, og vi har nydt, at vi er i Danmark igen. Nu begynder vi at fokusere endnu mere på nogle taktiske detaljer, vi skal have trænet.

- Det er dejligt, at vi har længere forberedelsestid end til andre landsholdssamlinger, for så har vi haft lidt mere tid til at puste ud, efter at mange af os har været igennem et hårdt program, siger Henrik Dalsgaard.

De taktiske træninger er lukkede for offentligheden.