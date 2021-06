Landsholdet har selvtilliden i orden før EM

Alle føler de sig sikre på, at fodboldlandsholdet går en stor sommer i møde, for holdets niveau er højt, og sammenholdet beskrives som unikt.

Men det halter til gengæld med at melde en konkret målsætning ud eller tale åbent om gulddrømmene.

Er målet mindst at nå en kvartfinale, semifinale eller noget tredje? Undlader man at være konkret eller drømme stort, slipper man i hvert fald for at blive hængt op på en målsætning, der har vist sig for ambitiøs.

- Man kan godt tillade sig at have store forventninger til vores trup. Vi skal sigte højt, og så må vi se, hvor langt vi kommer, siger Christian Eriksen.

Det er ikke fynsk forsigtighed, for svaret minder til forveksling om de andre spilleres ordvalg.

Alle kan gå med til at sige, at Danmark selvfølgelig skal gå videre fra den indledende gruppe med Finland, Rusland og Belgien. Sådan må det være, når både gruppens nummer et og to avancerer til EM-ottendedelsfinalerne, hvor de også får selskab af fire af de seks gruppetreere.

Men derfra bliver det den samme gamle og på sin vis fornuftige sang om at tage en kamp ad gangen.

- Vi skal skabe et fornuftigt resultat, og vi skal 100 procent videre fra gruppen. Men vi skal også tage en kamp ad gangen og ikke tænke for langt frem, for alle kampe er svære til et EM, lyder det diplomatisk fra Joakim Mæhle.

En lige dele forsigtig og optimistisk landsholdsanfører er af samme opfattelse. Simon Kjær står foran sin fjerde slutrunde, og det er ifølge ham med den på papiret stærkeste danske trup, han har været en del af.

- Da vi startede med Åge Hareide i 2016, var det en trup med et fantastisk potentiale. Vores kvaliteter og evner er bare vokset siden, så det er nok den stærkeste landsholdstrup på og uden for banen, som jeg har været en del af.

- Vi er rigtig glade for at være sammen, og samtidig er der en kæmpe professionalisme og ærgerrighed for at præstere. Det er en unik kombination.

- Så vi har en optimisme og tro på, at vi kan gøre noget specielt, hvis vi tager en kamp ad gangen. Men vi skal arbejde benhamrende hårdt for at nå langt, siger Simon Kjær.

Anførerens gode fornemmelse bygger blandt andet på, at Danmark stort set aldrig taber fodboldkampe.

Siden et par svipsere i efteråret 2016 har Danmark kun tabt til Kroatien efter straffesparkskonkurrence ved VM i 2018 og to gange til verdensetteren Belgien sidste år. Dertil kommer vikarlandsholdets nederlag i Slovakiet.

Bookmakerne rangerer Danmark som det niendebedste hold. Det placerer Danmark blandt outsiderne til guldet, men svarer reelt til en forventning om, at ottendedelsfinalen er en logisk endestation.

- Folk skal blive bekymrede, hvis de skal møde os. Jeg er egentlig ligeglad med, om vi er favoritter eller underdogs, hvis vi i sidste ende opnår noget stort, siger Christian Eriksen.

Landstræner Kasper Hjulmand er sikker på, at Danmark kan vinde over alle EM-hold på dagen - men i princippet også tabe.

- Hvis vi skulle ryge ud på et eller andet tidspunkt, så vil jeg være fysisk syg i ti dage, uanset hvornår i turneringen vi ryger ud.

- Første mål er at komme videre fra puljen med så godt spil som overhovedet muligt, så vi står et rigtig godt sted og går ind til knockoutkampene på et godt grundlag.

- Går vi videre, så ligger der op til fire knockoutkampe, hvor alt kan ske. De kampe vil blive afgjort af marginaler, og vi tror på, at vi kan få marginalerne over på vores side, siger landstræneren.