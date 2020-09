Landsholdet har ingen plan om at knæle mod Belgien

Mens det danske fodboldlandshold har tænkt sig at knæle i tirsdagens Nations League-kamp mod England, så er det usikkert, om danskerne også går på knæ i sympati for kampen mod racisme lørdag mod Belgien.

Delaney fortæller, at man har fulgt et ønske fra Det Engelske Fodboldforbund (FA) og de engelske spillere i forhold til tirsdagens kamp. Om danskerne også knæler mod Belgien er ikke besluttet.

- Det ved jeg ikke. Det var englændernes ønske i kampen på tirsdag. Hvad, der kommer til at ske lørdag, ved jeg ikke. Så langt er jeg ikke, siger Thomas Delaney.

Morten Wieghorst, der er assistenttræner for Danmark, roser beslutningen om at knæle sammen med englænderne. I hans øjne kan de danske spillere godt tage initiativ til at knæle mod Belgien.

- Ja, det kunne man godt. Man kunne gøre mange ting. Og det er egentlig ikke mit bord. Men det kunne da godt være, vi skulle snakke om det.

- Nu har vi valgt at gøre det i kampen mod England. Jeg tror, at det har noget at gøre med, at lige netop den aktion har været størst i USA og Storbritannien.

- Det kommer derfra. Det ville være en ny ting i dansk sport at tage det initiativ. Men det kunne man måske godt, siger Morten Wieghorst.

Tidligere på ugen kom det frem, at de engelske landsholdsspillere agter at knæle inden de kommende kampe i Nations League - herunder kampen mod Danmark på tirsdag i Parken.

Det sagde Manchester United-angriberen Mason Greenwood på et pressemøde.

Tirsdag havde man ikke fra dansk side kommentarer til, om også danskerne ville gå på knæ. Beslutningen om at gøre det kom onsdag.

Det fornyede fokus på raceproblematikken begyndte tilbage i maj, hvor den sorte amerikaner George Floyd døde i forbindelse med en anholdelse liggende på jorden, da en hvid betjent pressede sit knæ mod hans nakke i næsten ni minutter.

Om de danske spillere også vil bakke op om Black Lives Matter-kampagnen forud for lørdagens kamp er endnu uklart.

- Svar skyldig. Nu har I bragt det på bane. Så kan vi diskutere det ved maden senere. Det er ikke rigtig mit bord, siger Morten Wieghorst.

Med en fortid i skotsk fodbold har Wieghorst set, hvor meget temaet fylder generelt i britisk fodbold, og han værdsætter kampen mod racisme.

- Det er jo spillernes beslutning. Jeg synes, at det er det helt rigtige, at de vil støtte op om det engelske holds beslutning om at knæle.

- Den del har været lidt større i Storbritannien, end den har været i Danmark. Det er et vigtigt område. Ikke kun i fodbold, men i hele samfundet.

- Vi vil diskrimination og især racisme til livs. Så det er et godt tiltag, siger Morten Wieghorst.

Thomas Delaney mener ikke, at landsholdet sender et ringere signal i kampen mod racisme, hvis spillerne kun knæler mod England - og ikke mod Belgien.

- Det synes jeg ikke. Som sagt har vi gjort det i rigtigt mange kampe i Tyskland, og englænderne har et brændende ønske om at gøre det.

- Og jeg står ikke og kigger på andre ligaer eller nationer, der ikke gør det, og siger noget negativt om det. Men jeg synes samtidig, at det er en ganske fin ting at gøre, siger Delaney og tilføjer:

- Ingen på holdet skal gøre noget, de ikke har lyst til. Og det kommer heller ikke til at ske.