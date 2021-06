Landsholdet håber på halv hjemmebane i Amsterdam

I hvert fald har danske fans tilladelse til at tage en smuttur til Holland og overvære kampen på den betingelse, at de maksimalt er på hollandsk territorium i 12 timer. Til gengæld har de hollandske myndigheder afvist at lukke walisiske fans ind i landet.

Det danske fodboldlandshold har haft hjemmebanefordel i de tre indledende gruppekampe, og lørdagens EM-ottendedelsfinale i Amsterdam ser også ud til at blive med et dansk overtal på lægterne.

Under EM er kapaciteten på Johan Cruijff Arena reduceret til 16.000 på grund coronarestriktioner. Cirka en tiendedel af billetterne er allokeret til et dansk fanafsnit, men danskere har også haft mulighed for at købe billetter til de neutrale pladser.

Derfor forventer DBU, at der vil være et par tusinde danskere til stede på stadion, og landstræner Kasper Hjulmand håber, at det kommer til at blive endnu en EM-kamp, hvor spillerne løfter sig på grund af opbakningen fra tribunerne.

- Vi må håbe, at det også kommer til at føles som en hjemmebanekamp. Jeg håber selvfølgelig, at der kommer en masse danskere derned, og at det giver en god oplevelse.

- Alle, der kender til fodbold, ved, hvor meget det betyder at have fans og opbakning i ryggen. Det giver spillerne helt vildt meget. Det har vi også alle mærket efter en tid, hvor vi ikke har haft fans på stadion. Det har været så kunstigt og mærkeligt, siger Kasper Hjulmand.

Han mener, at udbyttet af at have fans i ryggen i gruppespillet var tydeligt.

- Belgien blev blæst bagover, og russerne var lamslåede over den energi, som hver eneste aflevering og tackling gav os. Jeg har været super lykkelig over den opbakning, og jeg ved, at den har været med til at give os vinger, siger Kasper Hjulmand.

Opbakningen til kampene i Parken blev kun mere massiv efter den traumatiske oplevelse i den første gruppekamp mod Finland, hvor Christian Eriksen fik hjertestop og måtte genoplives.

Landsholdsanfører Simon Kjær er glad for, at publikums støtte og forventninger blev vekslet til godt dansk spil i de efterfølgende kampe mod Belgien og Rusland.

- Jeg er mest stolt af, at vi kunne omsætte al publikums energi, og tage det med ind på banen, for det var der ingen garantier for, siger Simon Kjær, som også håber på vokal support i Amsterdam.

EM-ottendedelsfinalen mellem Danmark og Wales sparkes i gang lørdag klokken 18. Vinderen af kampen skal spille kvartfinale i Aserbajdsjan en uge senere.