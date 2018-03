Det vakte stor opstandelse, da det danske fodboldlandshold i efteråret sluttede et kampråb af med at råbe "store patter".

Formanden for DBU Fodboldens Etiske Råd, Per Larsen, kalder denne handling for "et koks".

- Vores anbefaling fra december vil jeg jo betragte som en løftet pegefinger af en art. At DBU selv lægger klippet ud, synes jeg, virker som et koks.

- Yderligere vil jeg ikke konkludere. Jeg vil dog sige, at det undrer mig.

- Men der er mange mennesker, der er involveret i det her, så det er måske en medarbejder, der er begejstret for, at det er lykkedes os at besejre Panama, som har lagt det ud, siger Per Larsen til BT.

I december var emnet fremme, efter at landsholdet kvalificerede sig til VM. Herefter blev en video publiceret på de sociale medier, hvor spillerne afsluttede en sejrssang med at råbe "store patter".

Efterfølgende blev det kritiseret fra flere sider, og blandt andre fremsatte foreningen Everyday Sexism Project Danmark kritik.

- Vi har konstateret, at sagen har givet anledning til, at nogen har følt sig stødt. Derfor henstiller Fodboldens Etiske Råd, at spillerne på landsholdet er opmærksomme på deres egne etiske spilleregler for optræden på landsholdet.

- Herunder ikke mindst deres rolle som forbillede især for børn og unge. På tilsvarende vis håber vi, at alle i fodboldverdenen er opmærksomme på de etiske principper fra DBU's Code of Conduct, lyder det fra Fodboldens Etiske Råd, udtalte Per Larsen i december.