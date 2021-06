Landsholdet genoptager træning under stor opmærksomhed

Det var første dag med noget, der bare lignede et normalt program for danskerne.

Efter at have set holdkammeraten Christian Eriksen blive genoplivet på græstæppet i Parken lørdag var alle aktiviteter aflyst dagen derpå.

Mandag var spillerne tilbage på træningsbanen i Helsingør. For at vende tilbage til det liv, de kender. For at vende tilbage til fodbolden.

Men på mange måder var det ikke en normal træningsdag, der mødte spillerne, da de løb ind på det velfriserede græs på det nordsjællandske stadion.

En stor flok journalister og fotografer fra Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannien og andre lande havde indtaget tribunen på den ene langside, og tilskuertallet kunne vel næsten hamle op med en kamp i de lavere divisioner.

Før træningen satte Martin Braithwaite, Kasper Schmeichel og Pierre-Emile Højbjerg ord på den triste aften, hvor spillerne i mangel af bedre valgmuligheder besluttede at spille de sidste 50 minutter af åbningskampen efter knap to timers afbrydelse.

En ny kamp venter torsdag mod Belgien, og den kan blive afgørende for de danske chancer for at komme videre fra den indledende EM-gruppe efter 0-1-nederlaget til Finland.

For spillerne er det tydeligvis ikke det vigtigste i disse dage.

Det vigtigste er at følge Eriksens udvikling på Rigshospitalet, som han blev fragtet til i vågen tilstand efter redningsaktionen.

Alligevel var der noget befriende over at snøre støvlerne igen og for en stund stoppe den gentagne afspilning af de uhyggelige billeder fra Parken, forklarede Braithwaite.

- Jeg glæder mig til at komme over og træne, for jeg ved, at det er det sted, hvor der ikke er nogen andre tanker end fodbold, sagde FC Barcelona-spilleren.

Stemningen blandt spillerne var afdæmpet i det indledende kvarter af træningen, som pressen fik lov at følge.

Der var spredte smil, når en af holdkammeraterne ikke bevarede boldens flyvehøjde i jongleringslegen, og der blev lyttet koncentreret, når landstræner Kasper Hjulmand tog ordet i klyngen inden de rigtige øvelser.

Schmeichel lovede med et stort smil hævn over Jonas Lössl, da sidstnævnte lobbede bolden over ham og ind i mål.

Og efter at have siddet over i lørdagens kamp med en skade trænede Robert Skov med. Kantspilleren med den gode sparketeknik virkede ikke synderligt hæmmet af den ankelskade, han pådrog sig i sidste testkamp mod Bosnien-Hercegovina.

Nu begynder hverdagen så igen for spillerne, som bearbejder lørdagens oplevelse ved at tale med psykologer, familie og hinanden.

En kliché i sportsverdenen lyder at tage en dag og en kamp ad gangen. Men netop her er flosklen måske mere relevant end nogensinde for de danske landsholdsspillere.