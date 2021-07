Landsholdet folder sig ud i fodboldskak

En fodboldfaglig term for evnen til at kunne ændre udtryk eller formation undervejs i en fodboldkamp uden at skulle bruge udskiftninger på det. Et våben som Danmark har benyttet sig af i alle EM-kampene, og som senest kom tydeligt og succesfuldt til udtryk i ottendedelsfinalen mod Wales.

I grove træk: Efter 25 vanskelige minutter skiftede Danmark fra at spille med tre centrale forsvarsspillere til at spille med to, da Andreas Christensen blev skubbet op på midtbanen, mens de to wingbacks blev flyttet ned som almindelige backs.

Belønningen kom omgående i form af et dansk føringsmål, og Danmark overstrålede waliserne i resten af kampen.

- Fleksibilitet er en nøgle til at vinde kampe, for ændringerne kan løse nogle problemer, siger landstræner Kasper Hjulmand.

- Heldigvis er spillerne vant til det, og de synes, at det er sjovt. Det er rigtig vigtigt, at de er med på den, for ellers kan det blive noget rod.

Derfor begyndte Hjulmand allerede at arbejde med fleksibiliteten umiddelbart efter sin tiltrædelse sidste år.

Rationalet bag et formations- eller udtryksskifte er, at landstræneren på sidelinjen analyserer sig frem til, at det vil øge Danmarks muligheder for at skabe overtalssituationer både defensivt og offensivt. Men med ændringer følger en risiko.

- Min overvejelse er, om det bliver for kompliceret for spillerne. Når man gør nogle ting som træner, er der en risiko for, at det ikke virker, siger Hjulmand.

Indtil videre fungerer det dog fint under EM, og de danske spillere kender landstrænerens mulige skaktræk og kan tilpasse sig dem omgående.

Det fortæller Daniel Wass, der flere gange har skiftet fra at være en offensiv wingback til en lidt mere påpasselig almindelig back.

- Det er nærmest som at trykke på en knap, for det sidder på rygraden. Når for eksempel "AC" bliver skubbet op på midtbanen, så ved vi andre automatisk, hvordan vi skal reagere på det, siger Wass.

En nøgle til justeringerne er at have spillere, der kan varetage forskellige pladser. For at blive i skaktermer er det en fordel med brikker, der både kan gå frem, tilbage, til siden og skråt i stedet for at være begrænset til den ene af delene.

Foruden omtalte Andreas Christensen nævner Kasper Hjulmand næsten en halv trup, der let kan flyttes rundt på taktikbrættet.

Mens den gængse opfattelse af ændringerne typisk baserer sig på en veksling mellem talkombinationer som 3-4-3 og 4-3-3, bruger Hjulmand i stedet betegnelsen "positionsforskydelser".

- For mig er det ikke en systemsnak, men positionsforskydelser. Vi kan skyde backs eller "AC" ti meter frem eller tilbage, vi kan skyde Mikkel Damsgaard ind i midten, eller vi kan få vores angribere til at søge mere mod højre eller venstre. På den måde er fodbold et meget fleksibelt spil, siger Hjulmand.

Samtidig er han og trænerstaben på vagt. For modstanderne kan også pludselig justere taktikken. Her bliver forberedelse et afgørende parameter for omgående at have et modtræk klar.

- Det tager meget kort tid at registrere det, hvis det ligner et decideret træk fra deres træner. I det øjeblik Belgien ændrede formation mod os, så vi det omgående, fordi vi var forberedt på det og vidste, at det var et af deres mulige træk, siger landstræneren.

Lørdag er det op til Tjekkiet at håndtere Danmarks taktiske fleksibilitet i EM-kvartfinalen.