Landsholdet får ny træningsbane og bliver i Helsingør

Helsingør vil også fremover være fodboldlandsholdets base.

Det står klart, efter at Dansk Boldspil-Union (DBU), Marienlyst Strandhotel, hvor landsholdet bor, når det er samlet, og Helsingør Kommune er blevet enige om sammen at anlægge en ny træningsbane i den nordsjællandske by.

Det skriver DBU på sin hjemmeside.

Landsholdet har haft hjemme i Helsingør siden 2008, men nationalmandskabets fremtid i byen har været uvis, da banen, hvor Simon Kjær og co. normalt træner, skal laves om til et boligområde i 2022.

Men nu er der altså enighed om at etablere en ny hybridbane - hvor naturgræs og kunstgræs kombineres - der kommer til at ligge ved siden af det nye stadionområde i Helsingør.

- Vi har været i Helsingør i flere år og er meget glade for de dejlige faciliteter. Nu får vi en bane i topkvalitet, som andre også får glæde af - men som altid vil stå klar til herrelandsholdets træninger.

- Både trænere, spillere og alle omkring holdet glæder sig til fortsat at have base i Helsingør, siger Christian Nørkjær, chef for herrelandsholdet, på DBU's hjemmeside.

De nye træningsfaciliteter for landsholdet vil blive bygget i løbet af 2022 og forventes klar til brug i starten af 2023, lyder det. Helsingør Kommune bidrager med 11,7 millioner kroner, DBU med 1 million kroner og Marienlyst Strandhotel med 5 millioner kroner.

- Med aftalen får vi slået fast, at Helsingør er landsholdets hjemby. Jeg glæder mig selvfølgelig også over, at vores lokale erhvervsliv kan se mulighederne i samarbejdet og sammen med kommunen investerer i fremtiden. Også så andre kan have glæde af anlægget, når landsholdet ikke er her, siger borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær (K).