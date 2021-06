Landsholdet får forsmag på store EM-kampe

Nuvel er Danmark og seks andre europæiske landshold rangeret højere end Tyskland på verdensranglisten, men mødet med de firefoldige verdensmestre vil altid være en styrkeprøve for et hvilket som helst landshold.

Det danske fodboldlandshold mærker onsdag aften, hvilket niveau holdet skal kunne matche for at kunne lave et stort resultat ved sommerens EM.

For Danmarks vedkommende fungerer testkampen i østrigske Innsbruck som en forsmag på, hvad der venter under slutrunden.

Niveaumæssigt er der ikke langt fra at møde Tyskland til at møde EM-gruppemodstanderen Belgien, og onsdagens opgør er også en slags varsel om, hvilken kaliber modstanderne har i EM-knockoutfasen, som det danske hold har sat næsen op efter at blive en del af.

- Det er en potentiel europamester, vi skal måle os imod, siger landstræner Kasper Hjulmand.

- Lur mig om ikke Tyskland får sat noget godt sammen her under Joachim Löws sidste dans med drengene, tilføjer Hjulmand om den afgående trænerkollega på den tyske bænk.

For selv om verdensmesternationen fra 2014 for tre år siden delvist lavede et generationsskifte på landsholdet, der efter planen først skal toppe ved EM på hjemmebane i 2024, er det et hold af lutter topspillere, som Danmark skal møde.

Det vidner spillere som Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Kai Havertz og Leroy Sané om.

- De har bare et fantastisk godt landshold, selv om de har haft nogle op- og nedture de sidste par år startende ved VM i Rusland.

- De har spillet nogle rigtig gode kampe, men de har også fået nogle skrammer mod Spanien (0-6-nederlag, red.) og senest mod Nordmakedonien (1-2-nederlag, red.), siger Kasper Hjulmand.

Yussuf Poulsen kender stort set alle i den tyske trup fra sin daglige gang i Bundesligaen. Han håber på at snuppe håneretten over to af sine kolleger fra RB Leipzig, men han understreger, at det bliver yderst vanskeligt.

- Der er ikke bare en spiller, man kan pege ud som stjernen på det tyske landshold, for der er så meget kvalitet hele vejen rundt, siger Yussuf Poulsen.

De to landshold mødtes senest i 2017 i en 25-årsjubilæumskamp for Danmarks EM-triumf. Ved den lejlighed scorede Christian Eriksen Danmarks mål i 1-1-kampen på Brøndby Stadion.

Fynboen mener, at Tyskland er en optimal modstander til at få Danmark op i EM-gear.

- Det er svært at møde så stærk en modstander som Tyskland, men jeg håber også, at de tænker det samme os. Det bliver en sjov kamp at spille, og det er en god optaktskamp til en hård slutrunde, siger Eriksen.

Selv om kampen mod Tyskland altså er en styrkeprøve før EM, handler den også om andet end resultatet. Taktiske alternativer skal prøves af, og nogle spillere har brug for flere kampminutter end andre.

- Vores egen indgang er, at det er en testkamp, hvor vi skal afprøve nogle konstellationer, men vi skal også vurdere rent fysisk, hvem der har brug for at få lidt mere spilletid efter ikke at have spillet så meget, og hvem der har brug for at blive hvilet.

- Vi skal dossere truppen, for vi kan ikke bare kan køre fuldt på med alle, siger Kasper Hjulmand.