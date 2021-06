Landsholdet er klar til kort smuttur væk fra EM-basen

De vilkår har været en dansk EM-fordel, mener Kasper Hjulmand. For selv om spillerne er vant til flittigt at rejse rundt til kampe, fjerner rejsetiden timer, som man kunne have brugt på træningsbanen eller til andre fodboldrelevante forberedelser.

- Mange af de andre lande har haft EM-base i deres hjemland og er rejst ud derfra, har spillet kampene og er fløjet hjem igen. Vi har brugt den fordel, det er at være på hjemmebane, og det har givet os det afsæt, vi godt kunne tænke os, siger Kasper Hjulmand.

Landstræneren er glad for, at der ikke venter nogen lang flyrejse til holdets første "udekamp" under slutrunden. Han håber da også, at han og spillerne vender tilbage til Helsingør søndag for at tage hul på kvartfinale-forberedelserne.

- Det er rigtig fedt at skulle til Amsterdam og ikke længere væk til den første kamp. Det er til at have med at gøre logistisk. Det passer os godt, siger Kasper Hjulmand.

Forsvarsspilleren Jens Stryger Larsen mener, at danskerne har haft optimale forberedelsesbetingelser til EM-kampene ved at være i vante omgivelser.

- Vi har haft en fantastisk base i Helsingør, og vi kender alle sammen hotellet og træningsbanen heroppe.

- Men vi ved også, at det er en fed kamp, vi skal ned og spille i Amsterdam, så rejsen derned får svært ved at tage noget energi fra os, siger han.

Hvis Danmark vinder over Wales, vender holdet tilbage til Helsingør for at forberede sig frem mod EM-kvartfinalen i Aserbajdsjans hovedstad, Baku, lørdag i næste uge.