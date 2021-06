Landsholdet er et stykke fra EM-gear

Der er stadig halvanden uge til, at Danmarks herrelandshold i fodbold for første gang skal i aktion ved EM-slutrunden, og det er måske meget godt.

Godt nok endte opgøret på et tomt stadion i Innsbruck med et hæderligt 1-1-resultat, men Danmark scorede også på sin eneste nævneværdige chance i kampen.

Tyskerne skabte til gengæld flere gode muligheder - særligt i de første 45 minutter - men tyskerne var uskarpe.

Landstræner Kasper Hjulmand har trods onsdagens udfordringer ingen store EM-bekymringer, for han er sikker på, at hans mandskab er klar, når det gælder.

- Jeg synes, at der viste sig et billede af, at selv om tyskerne sad på kampen, særligt i første halvleg, så var vi stadigvæk med i den. Som kampen skred frem, havde det ikke været fuldstændig vanvittigt, hvis vi havde vundet den til sidst.

- Det er en god kvalitet at have i et hold, og jeg er stensikker på, at vi kan sætte noget bedre sammen 12. juni (i EM-kampen mod Finland, red.), siger Hjulmand.

Han erkender, at Danmark spillede for langsomt og havde for mange unødvendige boldtab.

- Det er vi opmærksomme på, og det er noget, som vi skal gøre bedre, men jeg er ikke bekymret, for jeg er ret sikker på, at vi skal nok ramme noget, der er bedre end det her under EM.

- Vi kunne også se på nogle klip i pausen, at der ikke skulle så meget til. Med et par hurtige afleveringer ville der komme meget plads, og det var vores mål et godt eksempel på, siger Kasper Hjulmand.

Han henviser til Danmarks 1-1-mål, som faldt midtvejs i anden halvleg.

Her sendte Yussuf Poulsen bolden ind under Manuel Neuer, efter at danskeren var blevet spillet fri af Christian Eriksen med en perfekt dybdebold.

- Der er måske to håndfulde spillere i verden, som kan slå den aflevering, som Christian gjorde. De fleste havde nok spillet den i den modsatte retning, end den jeg endte med at løbe i, siger målscorer Yussuf Poulsen.

Tysklands landstræner, Joachim Löw, ærgrer sig over, at Danmark fik lov til at udligne i en kamp, som tyskerne i hans øjne burde have lukket.

- Indtil Danmark udlignede, holdt vi dem fra chancer, og det var en kamp, som vi skulle have afgjort. Vi havde chancerne til at gøre det til 2-0, og havde vi gjort det, så ville afslutningen på kampen ikke have været så svær for os, siger Löw.

Danmarks EM-generalprøve er søndag mod Bosnien-Hercegovina på Brøndby Stadion.