Landsholdet drømmer om magisk tirsdag i Parken

Her kan Danmark med en sejr over Østrig kvalificere sig til næste års VM-slutrunde i Qatar, selv om der efterfølgende venter yderligere to kampe i kvalifikationen i november.

- Vi har en fantastisk kamp på tirsdag at se frem til, hvor vi sammen med hele Danmark og et fyldt Parken kan forsøge at få en magisk aften og tage det sidste skridt hen over kvalifikationsstregen.

- Det er så svært at kvalificere sig til VM, og jeg håber, at vi tager skridtet der. Vi er klar, og jeg håber, at Danmark er klar, for vi skal have en magisk aften på tirsdag. Det ser jeg frem til, siger Kasper Hjulmand.

Siden sommerens EM-slutrunde har nationalarenaen været vært for flere store landsholdsaftener, og stemningen har fået et ekstra nøk sammenlignet med før coronapandemiens udbrud.

Det er med til at hæve spillernes forventninger til kampen.

- Tirsdag aften kan og skal blive magisk, siger Simon Kjær.

Opgøret mod Østrig er udsolgt.

Da Danmark lørdag aften vandt 4-0 ude over Moldova, var opbakningen til de danske spillere også i top.

En stor delegation af medrejsende fans stod for kampens lydtapet, og opbakningen er med til at løfte holdet, påpeger Kasper Hjulmand.

- Det var mega fedt, at der er så mange, der har taget turen fra Danmark til Moldova for at bakke os op. Vi fik en fantastisk opbakning, og jeg blev rørt, da jeg hørte dem gjalde Lars Høgh, og de havde et stort flot banner til ham dernede, siger Kasper Hjulmand.

Han henviser til landsholdets mangeårige målmandstræner, der kæmper for at komme sig helt over sin kræftsygdom. Høgh var ikke rejst med til Moldova.

Forud for tirsdagens kamp mod Østrig træner landsholdet i Helsingør søndag og mandag.