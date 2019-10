Landsholdet afviser kritik: Det handler kun om resultater

Det var med lodder og trisser, at det danske landshold i lørdags vandt 1-0 over Schweiz i en EM-kvalifikationskamp.

Derfor har både tv og aviser stillet spørgsmål ved underholdningsværdien, og en mild pibekoncert i pausen af kampen mod Schweiz indikerede da også, at ikke alle af landsholdets fans var imponerede af evnen til at skabe chancer.

Men vinderen har altid ret, og på et pressemøde mandag eftermiddag i Aalborg - dagen før testkampen mod Luxembourg - affejer Åge Hareide, Kasper Schmeichel og Christian Eriksen kritikken.

- Fodbold skal ses med forskellige øjne. I Danmark er der en tradition for, at alt skal være flot, poleret og champagnefodbold, og så vinder man bagefter. I mange andre nationer er der en mere pragmatisk tilgang, hvor man siger, at vi ikke er et udviklingshold.

- Det er vores intention at spille fantastisk fodbold og vinde kampene, men vi møder nogle gange modstandere, der på papiret er stærkere end os, og der skal vi bruge andre spillere og andre midler for at kunne gøre en forskel.

- Det kan eksemplificeres med Andreas Cornelius i kampen mod Polen (i 2017, red.), fordi han vandt alle luftdueller. Hvis vi havde brugt ham i en kamp, hvor vi spillede med bolde langs jorden, så havde der været noget fundamentalt galt med træneren, siger Åge Hareide.

Kasper Schmeichel forstår heller ikke, at der bliver stillet spørgsmål ved spillestilen, når landsholdet ikke har tabt en kamp i ordinær tid i tre år.

- Det handler om at vinde. Hvis vi kan spille smukt, så er det fantastisk, men der er ingen af os, der gider at tabe. Hensigten er altid at spille så flot og underholdende, som vi kan, men det kan ikke altid lade sig gøre, og i sidste ende er resultatet altid det vigtigste.

- Jeg vil langt hellere vinde 1-0 og spille grimt end at tabe 0-1 og have spillet smukt. Man kan bare spørge schweizerne, som måske spillede smukkere mod os, siger Kasper Schmeichel.

Christian Eriksen er også pragmatiker.

- De fleste vil gerne til en slutrunde, det er det, det handler om. Kvalifikationen handler kun om at få resultater, siger han.

Åge Hareide er dog indforstået med, at det er en del af den danske fodboldkultur at stille høje krav til landsholdet, som han selv tidligere har omtalt som "nordens brasilianere".

- Der har altid været høje forventninger til det danske landshold. Det er charmerende i sig selv. Jeg spillede selv mod dynamitdrengene, og det var vel dem, der skabte forventningerne til landsholdet.

- Jeg kan godt lide den selvtillid, at danskerne vil vinde, uanset hvem de møder. Danskerne sætter stor pris på fodbold, og det er jeg glad for, siger Åge Hareide.

Mandag er der solgt 7500 billetter til tirsdagens testkamp i Aalborg.