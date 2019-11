Landsholdet: Irlands stil er mere britisk end brasiliansk

Med fem indbyrdes kampe i løbet af de seneste to år kommer de danske og irske spillere næppe til at overraske hinanden taktisk, når de to lande mandag kæmper om en billet til næste års EM-slutrunde i fodbold.

Aktørerne på det danske landshold er i hvert fald ikke i tvivl om, hvad irerne kommer på banen med i Dublin, upåagtet at Irland er tvunget til at vinde kampen, mens Danmark kan nøjes med uafgjort.

- Irland er et fysisk stærkt hold, der kommer med en masse energi. Det er et rigtigt duelhold, det er et klassisk britisk hold.

- Det er et hold af den type, som jeg har mødt i The Championship (for Middlesbrough i Englands næstbedste række, red.), siger Martin Braithwaite.

Han har et bud på, hvordan kampen ikke bliver på irernes præmisser.

- Vi skal spille hurtigt langs jorden og få dem til at løbe meget, og så skal vi matche dem i duellerne, så de ikke føler, at de er stærkere. Det er jeg sikker på, at vi kan, siger han.

I november sidste år skiftede Irland ud på landstrænerposten, og Martin O'Neill blev erstattet af Mick McCarthy.

Irernes nye landstræner har bragt en række yngre spillere ind på holdet, og tager man de taktiske briller på, er nuancerne i det irske spil ændret en smule, siger Thomas Delaney.

- De er ikke blevet til Brasilien, men de har skiftet lidt ud og fået andre typer, der er teknisk stærkere og gerne vil spille i små rum.

- Men de kommer højst sandsynligt til at spille med hjertet og arbejde hårdt, som de altid gør, siger Delaney.

Landstræner Åge Hareide mener, at de to holds målscore i gruppespillet giver et meget retvisende billede af, hvordan de to hold satser på at vinde fodboldkampe. Danmarks målscore er 22-5, Irlands er 6-4.

Nordmanden forventer, at irerne som vanligt vil være meget påpasselige. Med en stram organisation og nogle løbestærke spillere skal Irland forsøge at holde de danske spillere i skak, mens irerne hænger deres offensive hat på kontraangreb og dødbolde.

- Irland har en voldsom kollektiv arbejdsmoral, og det kan bære dem langt. Det har de altid haft.

- Det er et hold, som på mange måder arbejder godt sammen, og de er svære at bryde ned, fordi de har et stærkt kollektiv.

- De kommer nok til at stå længere tilbage igen, men det er da spændende at se, for de er tvunget til at vinde kampen.

- Hvis de går længere frem på banen, bør det være en fordel for os. Det kan også være, at de først satser i det sidste kvarter, siger Åge Hareide.

For to år siden vandt Danmark 5-1 i Dublin, efter at den første VM-playoffkamp i Parken var endt 0-0.

Sidste år spillede holdene to gange 0-0 i Nations League, og i juni spillede holdene 1-1 i en EM-kvalifikationskamp i Parken.