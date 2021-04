Både Henrik Møllgaard og Mikkel Hansen var med i EM-kvalifikationskampene mod Nordmakedonien, men må sidde over i de kommende kampe.

Landshold uden profiler skal kvalificere Danmark til EM

Nikolaj Jacobsen har valgt at se bort fra landsholdsanfører Niklas Landin og PSG-stjernen Mikkel Hansen, når det danske herrelandshold i håndbold skal spille sine to sidste kampe i EM-kvalifikationen.

Den danske landstræner har i stedet givet plads til flere mulige debutanter, når kampene mod Schweiz og upåagtede Finland skal spilles i slutningen af april og starten af maj.

Det fremgår af den trup, som Dansk Håndbold Forbund (DHF) har offentliggjort på sin hjemmeside.

Heller ikke rutinerede Lasse Svan eller Henrik Møllgaard har fundet vej til truppen.

Nikolaj Jacobsen siger til TV2 Sport, at fravalget af profilerne er for at give dem en pause.

- Det handler egentlig bare om at give dem lov til at trække vejret i et meget hårdt og tætpakket program, siger han.

I stedet har blandt andre TTH Holstebros Aaron Mensing og Mads Hoxer Hangaard fra Mors-Thy Håndbold fået mulighed for at få debut i landsholdstrøjen.

Landsholdet har seks point på førstepladsen i gruppe 7, der foruden de to kommende modstandere også tæller Nordmakedonien.

Netop Nordmakedonien mødte Danmark to gange i marts. Her blev det først til et overraskende nederlag på 29-33, inden de danske verdensmestre storsejrede med 37-21 på hjemmebane.

De to bedste hold i hver gruppe kvalificerer sig direkte til EM i 2022 i Ungarn og Slovakiet.

Håndboldherrerne skal i denne omgang først en tur til Zürich, hvor Schweiz venter 28. april, inden Finland kommer på besøg i Aarhus i den sidste kamp i kvalifikationen 2. maj.

I den danske trup er:

Målvogtere: Jannick Green, Emil Nielsen og Kevin Møller.

Fløjspillere: Magnus Landin, Emil Jakobsen, Johan Hansen og Patrick Wiesmach.

Stregspillere: Henrik Toft Hansen, Magnus Saugstrup og Simon Hald.

Bagspillere: Mads Mensah, Morten Olsen, Jacob Holm, Lasse Andersson, Aaron Mensing, Mathias Gidsel, Mads Hoxer Hangaard og Jacob A. Lassen.