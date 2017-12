Landin skadet i nederlag: Er optimist om EM-deltagelse

Den kommer på et ubelejligt tidspunkt, da han er udtaget til Danmarks trup, der i januar spiller EM i Kroatien.

- Jeg har noget på indersiden af min venstre fod, og det går op på min knyst. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men jeg har haft noget lignende før, som er smerte og irritation.

- Jeg prøvede at spille med smerter i dag, og det var egentlig ok, siger Magnus Landin.

Spørgsmål: Er du bekymret med henblik på EM?

- Nej, det synes jeg ikke. Nu har jeg en uge til at pleje det og håber, at det er væk, når vi skal samles med landsholdet. Først skal jeg lige undersøges af fysioterapeuter. Det kræver forhåbentlig bare noget ro, siger Landin.

Han og holdkammeraterne var aldrig i nærheden af point hjemme mod BSV, der førte med fem mål ved pausen og med otte scoringer fem minutter efter pausen.

- Vi manglede fra start at hjælpe vores målmand i forsvaret, og jeg synes, at BSV kom for nemt til afslutninger. Ellers synes jeg, at vi havde styr nok på angrebsdelen. Vi kom til fine chancer og mange straffekast i første halvleg.

- Men i anden halvleg knækkede vi i starten, og det kørte hverken for os i forsvaret eller angrebet. Vi kom til at halte efter i stort set hele kampen, lyder Landins vurdering.

Større tilfredshed var der hos BSV og træner Peter Bredsdorff-Larsen.

- Jeg synes, at vi dominerede fra start, og allerede ved pausen havde vi en stor føring. I anden halvdel kom vi til at bytte mål. Vi er glad for en helstøbt indsats her i Kolding, siger træneren.

Lørdag kom det frem, at han forlænger sin kontrakt frem til sommeren 2021. Han er tilfreds med holdets udvikling og ser positive elementer i sin status over første sæsonhalvdel, hvor BSV sluttede som nummer tre.

- Vi har ændret spilkoncept med nyt offensivt forsvar og arbejder meget med to stregspillere i angrebet.

- Jeg kan finde mange lyspunkter. Vi er det hold, der har scoret flest mål i ligaen og er i top-3 over hold, der har lukket færrest mål ind.

- Men vi har haft for mange pointtab i forhold til præstationerne, så vi er ikke helt tilfredse med udbyttet, men præstationerne giver optimisme, siger Bredsdorff-Larsen.