Landin og Kiel tager niende sejr i træk i topkamp

I foråret blev THW Kiel på skrivebordet kåret som tysk mester for første gang i fem år, da man på grund af coronapandemien ikke kunne spille sæsonen færdig. I år er klubben i spil til at tage titlen på mere regulær vis.

I hvert fald er Kiel det hold, der har mistet færrest point i Bundesligaen, og onsdag blev det til den niende ligasejr i træk, da topkampen på hjemmebane mod Rhein-Neckar Löwen med Niclas Kirkeløkke blev vundet med 32-23.

Kiel ligger nu på andenpladsen med 22 point for 12 kampe bag førerholdet fra Flensburg-Handewitt, der har 23 point for 13 kampe. Rhein-Neckar falder ned som nummer tre med 21 point for 14 kampe.

Magnus Landin var ikke med for Kiel, men det var derimod Niklas Landin, der tog fint fra i målet i første halvleg.

Kiel var ovenpå fra start og byggede føringen stille og roligt op, så den foreløbigt kulminerede med 14-10 kort før pausen, inden stillingen var 15-11 halvvejs.

Landin havde knap så meget succes mellem stolperne i begyndelsen af anden halvleg, og derfor blev han taget ud. I stedet kom Dario Quenstedt ind og stod stærkt.

Rhein-Neckar reducerede dog først til 18-20, men Kiel reagerede ved at score tre mål i træk til den mere komfortable føring på 23-18, og så tog udeholdet timeout med lidt mere end et kvarter tilbage.

Den hjalp bare ikke. Kiel var en klasse bedre i kampens sidste fase og førte en overgang med 11 mål, inden udeholdet fik pyntet lidt til sidst.

For Kiel scorede svenske Niclas Ekberg ni mål på lige så mange forsøg, mens stjernen Sander Sagosen nettede fem gange. Hos taberne blev Uwe Gensheimer notere for syv træffere.

Hos gæsterne kom Niclas Kirkeløkke på tavlen med to mål.