Landin længes efter mere velkendt modstand ved VM

Men for målmand Niklas Landin har mødet med forholdsvis ukendte skytter fra Bahrain og Argentina været en besværlig opgave.

Med tre klare sejre i den indledende runde har det foreløbig set ubesværet ud for det danske håndboldlandshold ved VM.

Keeperen fra Kiel har fået en afdæmpet VM-start med 7 redninger på 33 forsøg, svarende til en redningsprocent på beskedne 21.

- Jeg har det bedst med at møde modstandere, som jeg kender på forhånd og kan forberede mig rigtig godt på. I de første kampe har vi ikke rigtig haft noget videomateriale, ud over de kampe holdene har spillet her ved VM.

- Og når Argentina så oven i købet vælger at spare tre profiler, så kommer vi op imod spillere, vi aldrig har spillet imod før. Det gør det meget sværere, siger Niklas Landin.

Med Qatar og Japan på programmet i de to næste kampe kommer Danmark altså til at møde fem ikke-europæiske landshold, inden holdet får mere velkendt modstand fra Kroatien i sidste mellemrundekamp.

- Jeg har det altid bedst, når jeg har en tro på, at jeg har en klar plan, og det har jeg ikke haft i de første kampe. Der har været så mange spørgsmålstegn. Hvem spiller, og hvad kan de egentlig?

- Jeg vil helst vide helt skematisk, hvad jeg kan komme ud for i løbet af kampen, og det har jeg ikke haft, siger Niklas Landin.

Manden, der i sommer blev kåret til verdens bedste håndboldspiller, har tilmed fået begrænset mulighed for at komme ind i VM-rytmen.

Han fik kun en halvleg i første kamp, stod helt over i kamp to, inden det blev til trekvart kamp tirsdag mod Argentina.

- Det er noget, Nikolaj (landstræneren, red.) har besluttet. Jeg synes egentlig, jeg er kommet ind i VM. Men jeg er på den anden side ikke overbelastet på nogen måde, siger Niklas Landin.

Adspurgt om han kunne have ønsket sig mere spilletid i indledende runde, lyder det fåmælt:

- Det ved jeg ikke. Måske, ja.

Niklas Landin og resten af det danske landshold møder Qatar i første mellemrundekamp torsdag aften.