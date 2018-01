Landin-erstatning indkaldt: Fødsel er lige op over

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund i en pressemeddelelse.

Her står der også, at Flensburg-keeperen Kevin Møller er indkaldt som mulig reserve.

Møller bliver indtil videre ikke skrevet ind i truppen, men står standby, hvis Landin forlader landsholdslejren.

Landin er at regne for førstevalget i den danske trup. Han har sammenlagt spillet i 207 minutter ved EM, mens truppens anden målmand, Jannick Green, har passet målet i 124 minutter.

Landins redningsprocent har dog været beskedne 28 procent, mens Jannick Green har reddet 40 procent af de skud, der er blevet sendt mod hans mål.

Det er ikke første gang, at Niklas Landin står over for at skulle være far. Han og hustruen fik en datter tilbage i marts 2015 - en god måneds tid efter, at Danmark var røget ud i kvartfinalen ved VM i Qatar.