Landin efter EM-gys: Har sjældent løbet så meget

Den danske keeper kom nemlig på usædvanlig hårdt løbearbejde i den tætte EM-kamp, hvor Danmark i hovedparten af tiden byttede Landin ud med en ekstra markspiller i angrebsspillet for at åbne det tyske forsvar.

Hvis håndboldmålmand Niklas Landin har brug for at hvile stængerne på spillerhotellet efter 26-25-sejren over Tyskland, er det til at forstå.

- Det var en ekstremt hård kamp, og det er ikke mange gange, jeg prøver at løbe så meget frem og tilbage mellem bænken og målet, siger Landin.

Efter en indledning, hvor begge hold havde svært ved at lave mål, kom der gang i scoringerne efter pausen, da både danskerne og tyskerne spillede overtalsspil.

Det viste sig som et effektivt våben.

- Det var det bestemt, og tyskerne havde også succes med det. Det var en svær kamp at spille, for det er ikke det, vi kender med stationært angrebsspil seks mod seks, siger Niklas Landin.

Sejren giver Danmark en god position i mellemrunden inden den afsluttende kamp mod Makedonien på onsdag.

- Det er rigtig vigtigt for truppen, at vi vinder de tætte kampe. Det giver altid høj moral. Vi glæder os til Makedonien, men ser også frem til, at vi nu har en ekstra fridag, siger Niklas Landin.

Han ser en fordel i, at makedonerne skal i aktion tirsdag, altså dagen før holdet møder Danmark.

- Det er altid hårdt at spille to kampe i streg, hvis ikke det er hårdt fysisk, så er det i hvert fald hårdt mentalt at skulle sætte sig op til to afgørende kampe i streg, siger Landin.