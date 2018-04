Lance Armstrong indgår millionforlig med tidligere sponsor

Den tidligere amerikanske cykelsportsstjerne Lance Armstrong har accepteret at betale fem millioner dollar (30,2 millioner kroner, red.) i et forlig med U.S. Postal Service.

- Ingen er hævet over loven. Dette forlig viser, at personer, der bedrager den amerikanske stat, vil blive holdt ansvarlige, siger advokat Chad Radler fra justitsministeriet.

Med forliget undgår Armstrong en retssag, der skulle være begyndt 7. maj ved en føderal domstol, og som kunne have kostet ham et langt større beløb.

- Jeg er glad for at få løst denne sag og komme videre i mit liv, udtaler den 46-årige Armstrong i en erklæring.

Armstrong var i de mest succesfulde år af sin karriere kaptajn for cykelholdet U.S. Postal Service, der blev sponseret af det amerikanske postvæsen.

Armstrong fik i 2012 frataget alle sine syv sejre i Tour de France, efter at det amerikanske antidopingagentur (Usada) anklagede ham for aktivt at have deltaget i et af de mest sofistikerede dopingprogrammer, sportens verden nogensinde har set.

På vegne af postvæsnet tilsluttede den amerikanske regering sig derfor et søgsmål fra Armstrongs tidligere holdkammerat Floyd Landis.

Det samlede erstatningskrav fra sagsøgerne lød på omkring 100 millioner dollar eller 600 millioner kroner.

Statens argument var, at Armstrong med sin brug af doping havde begået bedrageri for offentlige midler.

Ifølge avisen The Washington Post skal Armstrong som del af forliget også betale 1,65 millioner dollar for at dække Floyd Landis' advokatudgifter.

Efter i årevis at have afvist alle anklager om dopingmisbrug og efter at have modtaget en livstidskarantæne indrømmede Lance Armstrong i 2013 endelig, at han havde taget doping i sin karriere.

Det skete i et interview med den amerikanske talkshowvært Oprah Winfrey.

I 2012 blev Lance Armstrongs personlige formue ifølge AFP anslået til omkring 125 millioner dollar.

Men hans fald fra tinderne har kostet ham flere lukrative sponsoraftaler.

I 2015 blev han desuden tvunget til at tilbagebetale ti millioner dollar, som han havde modtaget i bonus fra et amerikansk firma i forbindelse med sine sejre i Tour de France i 2002, 2003 og 2004.

For nylig har Armstrong ifølge The Washington Post sat sit hus i Austin i Texas til salg for 7,5 millioner dollar.