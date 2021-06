Læsø: Nu skal vi have en pokal mere hjem til Aalborg

Mors-Thy vandt sin semifinale over Skjern, men Læsø havde været frisk på begge opgaver.

- Jeg ser bare frem til at spille finaler, så jeg glæder mig sindssygt meget til at spille finalen. Jeg er lidt ligeglad, om det er mod Mors-Thy eller Skjern. Det eneste, jeg har for øje, er, at vi skal vinde, siger han.

Aalborg har spillet mange flere kampe i løbet af sæsonen end ligarivalerne, og det gælder også Mors-Thy. Læsø mener ikke, det bliver et problem med tungere ben.

- Det ville der være mange hold, der kunne sige. At de har bedre ben, end vi har. Vi har vist gang på gang, at vi er der, når vi skal spille. Man kan ikke se, at vi har spillet 10-15 kampe mere end andre, siger han.

I lørdagens semifinalesejr på 35-31 over GOG virkede Aalborg da heller ikke trætte.

- Vi vidste, at der var to kampe tilbage, og alle kan sætte sig op til to kampe for at vinde en titel mere.

- Det er det, vi har gjort. Vi er rykket sammen i truppen, og så går vi benhårdt efter en sejr igen søndag, siger Læsø.

Nikolaj Læsø blev Aalborg-topscorer i semifinalen med ni scoringer.

- Vi havde lovet os selv, inden at vi gik ind til denne kamp, at vi var nødt til at give os selv 100 procent.

- Ellers kunne det komme til at se grimt ud, hvis vi kun kom på 80 procent, for GOG ville rigtigt gerne vinde.

- Og det synes jeg, vi fik gjort hele vejen rundt. Vi kom med den rigtige indstilling og viste, at vi var det bedste hold, siger Læsø.

Søndagens pokalfinale spilles klokken 16.