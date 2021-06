Lærke Olsen bliver første danske judokvinde ved OL

For første gang nogensinde skal en kvindelig dansk judokæmper deltage ved et OL.

Således er den 23-årige Lærke Marie Olsen blevet udtaget til OL i Tokyo, der begynder 23. juli.

Det oplyser Danmarks Idrætsforbund (DIF) i en pressemeddelelse.

- Det er en kæmpe ære at skulle repræsentere Danmark til OL sammen med så mange andre dygtige danske atleter. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at stå i min bedste form i Tokyo.

- Under kvalifikationen har jeg vundet over nogle stærke kæmpere, og jeg håber, jeg kan gøre det samme der, siger Lærke Marie Olsen.

Hun bliver den første danske judokæmper ved OL siden 1988, da Tommy Mortensen deltog i Seoul.

- Det er en barndomsdrøm, der går i opfyldelse, så det føles helt vildt. At være med til at få Danmark til OL i judo efter 30 år er en stor ting for mig og for vores forbund.

- Jeg håber, at det er med til at få de unge judokæmpere til at se, at det er muligt, lyder det fra Lærke Marie Olsen.

DIF's chef de mission, Søren Simonsen, glæder sig over, at dansk judo bliver repræsenteret i Tokyo.

- Det er helt fantastisk. Lærke skriver olympisk historie ved at være den første danske kvindelige judokæmper nogensinde, der skal med til et OL. Stort tillykke til både Lærke og til Judo Danmark, siger Søren Simonsen.

Olsen kæmper i 63 kilo-klassen. Hun hentede sølv ved junior-VM i 2018 og bronze ved European Open i 2019.