Læretiden er forbi for skadesplaget håndboldhåb

Efter højrebacken Kasper Søndergaards selvvalgte landsholdspension kommer Kirkeløkke formentlig til at få et stort ansvar ved EM med sine kvaliteter som en venstrehåndet skytte, der også kan dække op.

- Når Kasper ikke er her, bliver der frigivet noget spilletid, og så må jeg jo forsøge at vise, hvad jeg står for, hvis jeg kommer på banen.

- Bortset fra Golden League-kampen mod Norge er det gået fint i optakten, og det giver håb om, at jeg kan få lov at være med, når vi spiller den første EM-kamp, lyder det forsigtigt fra GOG-backen.

Talentet har været åbenlyst i en årrække, men den 23-årige skytte har endnu "kun" 16 landskampe på sit cv.

En problematisk venstre skulder har tvunget ham til nogle solide håndboldpauser, senest i efteråret, hvor han i næsten to måneder var reduceret til tilskuer, når GOG spillede.

Under onsdagstræningen i Kroatien så man også Kirkeløkke lave forebyggende øvelser for sig selv i stedet for at deltage i spillet med holdkammeraterne.

- Jeg har ikke trænet så meget, siden jeg kom tilbage fra min skade. Derfor har det været rigtig hårdt for min skulder, at jeg har trænet hver eneste dag, siden landsholdet blev samlet 1. januar.

- Den havde lige brug for en pause, men torsdag var den heldigvis frisk igen. Jeg kan mærke, når den bliver for træt, og det er bare for at være på den sikre side.

- Det er overhovedet ikke noget, der forhindrer mig i at spille, siger Kirkeløkke.

Landstræner Nikolaj Jacobsen råder i sin EM-trup over yderligere én "udlært" højreback i form af TTH Holstebros Peter Balling.