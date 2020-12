Længere og længere slag giver golfsporten problemer

Golfspillerne slår længere og længere, og det kan på sigt udvikle sig til et problem for golfsporten.

- Det er naturligvis ærgerligt, at der findes gamle golfbaner, som man ikke kan forlænge, og som derfor bliver "ødelagt", siger Ola Lindgren, der er landstræner for de svenske herrer.

I foråret fastslog golfsportens ledende organer, amerikanske USGA og skotske R&A, i en rapport, at den progressive udvikling i golfspillernes slaglængde på sigt er skadelig.

Det skyldes, at de lange slag til dels risikerer at underminere grundprincippet om, at golfspillere skal have et bredt register af færdigheder. Dels bliver flere baner knapt så udfordrende at gennemføre.

Ola Lindgren vurderer, at reguleringer af bolde og udstyr kan gøre en forskel.

- Jeg tror, at der er mulighed for at gøre noget gennem reglementet for bolde og udstyr, siger den svenske landstræner.

Netop udviklingen af bolde og udstyr er blandt årsagerne til, at spillerne i dag kan slå bolden længere end tidligere.

Derudover bliver der også trænet specifikt på at slå lange drives.

En af de spillere, der slår længst, er US Open-vinderen Bryson DeChambeau. I gennemsnit har amerikaneren i denne sæson slået 308 meter med sin driver.

Ola Lindgren tror allerede, at det er slut med at se en bestemt type spillere på toppen af verdensranglisten.

- Hvis man ser på top-20 i verden, så er det - med få undtagelser - i princippet langtslående spillere, og jeg har svært ved at se, at vi skulle få en kortslående verdensetter i fremtiden, siger han.