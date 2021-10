Lækket mail: Uvaccinerede kan spille Australian Open

I sidste uge slog Australiens immigrationsminister, Alex Hawke, fast, at kun vaccinerede spillere vil få lov til at rejse til Melbourne, men det er ikke korrekt, lyder det i en lækket mail fra de kvindelige spilleres organisation, WTA.

I mailen bliver de kvindelige spillere oplyst om, at de godt kan rejse til den australske storby uden at være vaccineret, så længe de går igennem to ugers obligatorisk hotelkarantæne og bliver testet for coronavirus regelmæssigt.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, som oplyser, at mailen fra WTA er blevet lækket til den anerkendte tennisjournalist Ben Rothenberg fra New York Times.

- Vi føler et behov for at nå ud til jer alle for at opklare falsk og vildledende information, som for nylig er blevet spredt om betingelserne for næste års Australian Open, lyder det i mailen.

Ifølge AFP vil de samme regler gælde de mandlige spillere, og det kan i så fald hjælpe verdensetteren Novak Djokovic, der ikke har villet fortælle, om han er vaccineret.

Uden nærmere begrundelse har serberen sagt, at hans deltagelse i Australian Open er tvivlsom.

- Jeg ved ikke, om jeg skal til Australien, for jeg ved ikke, hvad der sker. For nuværende ser situationen ikke lys ud, har Djokovic tidligere sagt til den serbiske avis Blic.

Reuters skrev i sidste uge, at cirka en tredjedel af de professionelle tennisspillere ikke er vaccineret mod virusset.

2022-udgaven af Australian Open afvikles i perioden 17.-30. januar.