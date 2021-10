Lækage roder Guardiola ind i sag om penge i skattely

Manchester City-manager Pep Guardiola bliver nu rodet ind i en sag om skattely ifølge flere medier.

Den spanske avis El Pais er et af de medier, der har fået adgang til Pandora Papers, der er et omfattende læk af dokumenter og billeder.

Ifølge El Pais skjulte Guardiola i flere år et millionbeløb fra de spanske skattemyndigheder.

Det drejer sig ifølge avisen om en halv million euro (3,7 millioner kroner), som var noget af den formue, han havde tjent som aktiv spiller i Qatar-klubben Al-Ahli i årene fra 2003 til 2005.

Pengene var sat ind på en bankkonto i Andorra og blev først opgivet til de spanske skattemyndigheder i 2012, da der blev indført amnesti for at gøre det mod at betale en mindre procentdel i skat. Dermed slap han for at blive straffet.

Guardiola havde i 2007 oprettet et skuffeselskab, firmaet Repox Investments i Panama, så han kunne holde sit eget navn som ejer af kontoen i Andorra hemmelig.

Det fremgår af lækkede dokumenter fra advokatfirmaet Alemán, Cordero, Galindo og Lee, hvor Guardiolas navn står skrevet, skriver El Pais.

Guardiolas skatterådgiver, lluis Orobitg, forsvarede mandag forløbet over for nyhedsbureauet dpa.

At oprette et skuffeselskab er i sig selv ikke ulovligt, skriver dpa. Det kommer an på, om der er sat penge ind for at skjule dem for skattemyndighederne i det land, man er bosat i.

Orobitg understreger, at det kun var Guardiolas indkomst som spiller i Al-Ahli, der blev sat ind på kontoen i Andorra og ikke senere lønindkomster fra andre steder.

Guardiola, som var cheftræner for Barcelona fra 2008 til 2012, har ikke selv kommenteret oplysningerne.

Pandora Papers består af 11,9 millioner dokumenter og billeder, som er blevet lækket til journalistnetværket ICIJ.

Den enorme mængde data stammer fra 14 virksomheder, der hjælper med at etablere offshorefirmaer.

Offshorekonstruktioner bruges blandt andet til at gemme penge og selskaber i skattely og til at skjule navnene på deres ejere.

Flere end 600 journalister fra 117 lande har gravet efter afsløringer i dokumenterne i løbet af de seneste måneder.

De har blandt andet identificeret 336 politikere og 130 milliardærer i papirerne.

Søndag og mandag kom de første historier baseret på Pandora Papers, og flere ventes i den kommende tid.