Læge advarer Bundesligaen om risiko for hjerteproblemer

Sådan lyder advarslen fra den tyske kardiolog Tienush Rassaf, fem dage før de to bedste fodboldrækker i Tyskland bliver genoptaget efter to måneders coronapause.

Sportsfolk med coronavirus i kroppen risikerer hjerteproblemer, hvis de dyrker elitesport, inden de er helt helbredt for sygdommen.

- Vi ved, at mennesker med hjerte-kar-sygdomme har en øget risiko for at udvikle Covid-19, siger Rassaf til nyhedsbureauet dpa.

- Og vi ved samtidig, at coronavirus kan føre til livstruende hjertemuskelsygdomme, siger hjertelægen, der er tilknyttet Universitetsklinikken i Essen.

Han påpeger, at konkurrencesport sætter kroppen i en stresssituation, hvilket gør den mere skrøbelig.

- Kroppens immunfunktion er svækket i visse situationer. Derfor kan organerne blive beskadiget, hvis kroppen er inficeret af en virus, siger Tienush Rassaf.

Fodboldspillerne skal efter planen på banen igen i den kommende weekend, hvor Bundesligaen bliver genstartet som den første store europæiske liga.

Samtlige spillere og ledere i klubberne har været igennem flere testrunder, hvor det er blevet undersøgt, om de har virus i kroppen.

- Bundesligaen tester meget samvittighedsfuldt. Jeg er ikke virolog, men jeg vil alligevel sætte spørgsmålstegn ved, om du kan holde så mange mennesker fuldstændig virusfri, siger kardiologen.