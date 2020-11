Læge: Maradona kan snart udskrives efter hjerneoperation

Fodboldlegenden Diego Maradona er snart frisk nok til at forlade hospitalet i Olivos nord for Buenos Aires, hvor han i sidste uge blev opereret for en blodprop i hjernen.

Argentineren oplevede komplikationer i dagene efter operationen. Men ifølge hans personlige læge, Leopoldo Luque, er han så meget i bedring, at han kan udskrives en af de kommende dage.