La Liga ser nærmere på mulig racisme mod Valencia-spiller

- Vi er allerede i gang med en intern undersøgelse med videoer og billeder fra kampen for at afklare, hvad der skete, siger Tebas.

Episoden fandt sted i første halvleg i søndagens kamp mellem Cadiz og Valencia.

Cadiz' Juan Cala og Mouctar Diakhaby fra Valencia kom op at toppes på banen. Kort efter forlod sidstnævnte banen, og resten af holdkammeraterne fulgte efter forsvarsspilleren ned i omklædningsrummet.

Ifølge Valencia var Diakhaby blevet udsat for en racistisk kommentar.

Dommer David Medie skrev også i sit kampreferat, at Diakhaby fortalte ham, at han havde fået en racistisk kommentar. Medie noterede, at ingen af dommerne havde hørt kommentaren.

Cadiz' træner, Alvaro Cervera, sagde efter kampen, at Cala nægtede at have udtalt sig racistisk til Diakhaby.

- Påstandene er modstridende, men når man ser på valenciaspillernes opførsel, kan man se, at der skete noget, siger Javier Tebas.

Valenciamandskabet vendte efter ti minutter tilbage på banen og fortsatte kampen.

Ifølge den danske valenciaspiller, Daniel Wass, var det ikke med deres gode vilje, at de genoptog kampen.

- Diakhaby bad os om at gå ud og spille, fordi man fortalte os, at vi ville blive straffet med pointtab fra i dag og måske mere. Det er en skam, at disse ting finder sted. Der er meget at gøre, skrev han på Instagram efter kampen.

Ifølge Javier Tebas gjorde Valencia det rigtige ved at vende tilbage til banen.

- Valencia skal gøre, hvad dommeren siger.

- Det er klart, at dommeren ikke har hørt noget, for hvis han havde, er jeg ikke i tvivl om, at han ville have stoppet kampen, siger han.

Kampen sluttede med en 2-1-sejr til Cadiz.

Cadiz var efter kampen ude med en melding om, at klubben "er imod enhver form for racisme eller xenofobi", og at "vi ikke tvivler på nogen af vores spilleres ærlighed".

Siden har klubben indkaldt til pressemøde tirsdag, hvor Juan Cala skal give sin udlægning af situationen.