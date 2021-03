La Liga sender Barca og Atlético på forlænget slankekur

Det fremgår af klubbernes lønloft, som den spanske liga har offentliggjort. Her er det de to giganter, som skal gøre det største indhug i udgifterne.

Barcelona, der skar drastisk ned før denne sæson, skal spare yderligere 35,7 millioner euro. Lønbudgettet vil dermed fra næste sæson ligge på 347 millioner euro. Det svarer til 2,5 milliarder danske kroner.

Også Atlético Madrid skal forlænge den igangværende slankekur. Ligaens aktuelle førerhold skal sænke lønomkostningerne med 35,4 millioner euro.

Her må næste års lønbudget højst ramme 217,3 millioner euro (1,6 milliarder danske kroner).

Lønloftet er udregnet efter klubbernes omsætning. Det markerer, hvor meget de enkelte klubber må bruge på deres førstehold, reservehold og akademier.

La Ligas præsident, Javier Tebas, er dog klar til at give klubberne tid til at få budgetterne til at stemme.

De kraftige nedskæringer fra sæson til sæson matcher nemlig dårligt med de lange kontrakter, som mange spillere og trænere har underskrevet.

Det er især coronapandemien, der har slået bunden ud af klubbernes budgetter.

Stadionerne har stået tomme i de seneste 12 måneder, ligesom transfermarkedet har fået en markant opbremsning.

Ligapræsidenten roser generelt klubberne for at have reageret ansvarligt på udfordringen.

- Covid-19 har sat spansk fodbold på en prøve, men vi kan se en ende på det, siger Tebas ifølge Reuters.

- Selv om de samlet har tjent to milliarder euro mindre, har klubberne, især de store, formået at overkomme krisen ved at reducere udgifterne, siger han.

Real Madrid har det højeste lønloft i spansk fodbold. Klubben kan bruge 473,3 millioner euro på den sportslige sektor.

Det er en af kun fire klubber, der har lov til at øge lønudgifterne i den kommende sæson. De øvrige er Granada, Huesca og Celta.