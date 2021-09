La Liga-chef: PSG er en trussel på linje med Super League

Præsidenten for La Liga, Javier Tebas, kritiserer i skarpe vendinger PSG's pengeforbrug.

Under stor mediebevågenhed forlod Lionel Messi denne sommer FC Barcelona og skrev kort efter kontrakt med franske Paris Saint-Germain, som er ejet af stenrige Qatar Sports Investments.

Messis kontrakt var udløbet, og PSG kunne derfor hente ham gratis, men ifølge forlydender har den franske klub givet Messi en toårig kontrakt med en ugentlig hyre på omkring 3,7 millioner kroner.

Derudover har klubben også hentet store navne som Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum og Gianluigi Donnarumma. Og har i forvejen megastjernerne Neymar og Kylian Mbappé på kontrakt.

Det er to spillere, som begge er hentet for samlet næsten tre milliarder kroner - i ren transfersum - inden for de seneste fem år.

Neymar og Messi var sammen med Cristiano Ronaldo i en årrække de store trækplastre i den spanske La Liga, og La Ligas præsident, Javier Tebas, kritiserer PSG's pengeforbrug i skarpe vendinger.

- Statsejede klubber er lige så farlige for fodboldens økosystem som Super League (12 klubbers forsøg på at lave en lukket udbryderliga, red.), skriver Tebas i et opslag på Twitter.

- Vi var kritiske over for Super League, fordi det ville ødelægge europæisk fodbold, og vi er lige så kritiske over for PSG.

Han henviser til, at tv-indtægterne i Frankrig er faldet med 40 procent, og at coronakrisen har ramt alle fodboldligaer hårdt, men at PSG fortsat har voldsomme lønudgifter.

Ved præsentationen af Messi blev PSG-præsident Nasser al-Khelaifi også spurgt til, hvordan klubben kunne hente Messi og holde sig inden for Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) regler om Financial Fair Play.

Præsidenten svarede, at der var helt styr på de regler, og at købet af Messi ikke bragte klubben på kant med dem.

Uefa har da heller ikke fundet anledning til at anklage PSG for brud på det økonomiske regelsæt om, at klubberne skal holde en vis balance i indtægter og udgifter.

Skal man tro fodboldverdenens rygter, må PSG føle sig helt sikre på, at der er kontrol over udgifterne og indtægterne.

Real Madrid skulle angiveligt have forsøgt at købe Kylian Mbappé kort før transfervinduets lukning for omkring 1,3 milliarder kroner, men det blev afvist af den franske klub.

Mbappé har kontraktudløb næste sommer, hvor han kan smutte til en anden klub, uden at PSG får noget for ham.