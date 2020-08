La Liga: Ny klub skal betale Messis frikøbsklausul

Der er skidt nyt for de interesserede klubber, som gerne ville have fingrene i FC Barcelonas Lionel Messi.

Lionel Messi bliver ikke gratis for en eventuel ny klub. Det fastslår La Liga, som styrer den bedste spanske fodboldrække.

La Liga skriver på sin hjemmeside, at en ny klub skal betale FC Barcelona et beløb, som svarer til Messis frikøbsklausul.

Der har været tvivl om, hvorvidt Messis frikøbsklausul var gældende eller ej. Nu er La Liga kommet med sin vurdering af sagen.

La Liga oplyser, at Messis kontrakt, der løber frem til sommeren 2021, samt frikøbsklausul stadig er gældende.

Ifølge flere spanske og internationale medier og nyhedsbureauer lyder Messis frikøbsklausul på 700 millioner euro, hvilket svarer til 5,2 milliarder danske kroner.

Flere spanske medier havde spekuleret i, at Messi kunne forlade Barcelona gratis, fordi han i sin fireårige kontrakt, der blev lavet i 2017, havde fået indskrevet en klausul.

Den lød på, at Messi inden 10. juni i år kunne anmode om et klubskifte og derefter kunne få lov til at skifte til en anden klub gratis.

På grund af udbruddet af coronavirus er hele sæsonen blevet skubbet, og derfor burde fristen i juni også være skubbet, mener Messis lejr.

Messis advokater vil ifølge Reuters argumentere for, at datoen 10. juni ikke længere er gældende, for normalt ville det være et tidspunkt, hvor sæsonen var afsluttet for længst.

Barcelonas sæson sluttede først, da holdet tabte 2-8 til Bayern München i kvartfinalen i Champions League i august.

Derefter meddelte Messi ifølge nyhedsbureauet AP, at han havde besluttet sig for at komme væk fra Barcelona.

Søndag formiddag skulle Messi være mødt op til coronatest, men ifølge flere medier udeblev argentineren.