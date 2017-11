LO-formand håber på permanent aftale om ni dage

Lizette Risgaard håber efter Uefa-dommen på, at Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen nu kan få løst den konflikt, som var årsag til udeblivelsen i oktober.

- Nu har vi fået Uefas afgørelse på disciplinærsagen, og det er tid til at se fremad.

- Jeg er derfor glad for, at DBU og Spillerforeningen har brugt tid og arbejdet hårdt på at nå hinanden i forhandlingerne om en ny aftale for kvindelandsholdet, siger Lizette Risgaard.

Ifølge LO-formanden er DBU og Spillerforeningen nået så langt, at en permanent aftale formentlig kan skrives under om ni dage.

- Jeg har forstået, de er nået så langt, at vi nu afventer DBU's bestyrelsesmøde 25. november, hvor godkendelsen af aftalen er et af punkterne på dagsordenen.

- Jeg håber, at aftalen skrives under, så kvindelandsholdet kan komme i gang med at vinde kampe igen, siger Lizette Risgaard.

LO har under konflikten hjulpet DBU og Spillerforeningen i forhandlingerne om en ny aftale.