Kyrgios taber vild tilskuerafsked i Australien til Thiem

Der kommer ikke til at være fans ved Australian Open i tennis fra lørdag. Til gengæld fik de fans, som var til stede fredag dansk tid, et brag at slutte af på.

Den kontroversielle australske publikumsfavorit Nick Kyrgios leverede alt fra ufattelige genistreger til tåbelige fejl og eder i alle retninger, da han efter fem intense sæt måtte se sig slået af Dominic Thiem med 6-4, 6-4, 3-6, 4-6 og 4-6.