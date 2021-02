Kyniske West Ham forværrer Tottenhams krise

Søndag indkasserede manager Jose Mourinhos mandskab et nederlag på 1-2 på udebane til West Ham.

Tottenhams problemer i Premier League fortsætter for uformindsket styrke.

Gæsterne producerede langt de fleste chancer i kampen og havde også mulighed for at tage sejren, men Tottenham blev straffet af et kynisk spillende hjemmehold.

I kampens indledning scorede Michail Antonio til 1-0 for West Ham, da han kastede sig efter et indlæg og selv fulgte op på riposten. I begyndelsen af anden halvleg øgede Jesse Lingard til 2-0 med et velplaceret skud.

Midtvejs i anden halvleg fik Tottenham reduceret, da Lucas Moura gjorde det til 1-2, men mere blev det ikke til for gæsterne.

Efter pausen havde Mourinho sendt Gareth Bale på banen, og med et kvarter tilbage kom også Dele Alli ind fra bænken.

Pierre-Emile Højbjerg fik fuld spilletid for Tottenham. Danskeren ragede undervejs en advarsel til sig.

West Ham har 45 point på Premier Leagues fjerdeplads. Tottenham har 36 point på niendepladsen.