Kyniske Tottenham stryger til tops med sejr over City

Et yderst effektivt og disciplineret Tottenham-mandskab sikrede sig lørdag aften på hjemmebane en 2-0-sejr over Manchester City i Premier League.

Pierre-Emile Højbjerg leverede endnu en god præstation på Tottenhams midtbane, hvor han konstant var en plage for City-spillerne. Han har nu spillet samtlige minutter for Tottenham i denne Premier League-sæson.

Sejren til Tottenham sender holdet op på førstepladsen i Premier League med 20 point efter 9 kampe. Manchester City er nummer 10 med 12 point.

I lørdagens kamp var der knap spillet fem minutter, før den formstærke sydkoreaner Son Heung-min blev spillet fri med en høj stikning. Han tog et enkelt træk og afsluttede mellem benene på målmand Ederson til 1-0.

Det var den 28-årige angribers niende scoring i den indeværende Premier League-sæson. Det gør ham til ligatopscorer.

Manchester City svarede godt igen på hjemmeholdets hurtige scoring.

Forsvarsspilleren Aymeric Laporte sendte også bolden i kassen efter knap en halv times spil, men City fik målet underkendt, da et VAR-gennemsyn afslørede, at Gabriel Jesus havde ramt bolden med armen kort forinden.

De to hold gik derfor til pause ved stillingen 1-0.

I anden halvleg fortsatte et kampbillede med Manchester City som spildominerende og med Tottenham i en solid defensiv organisation.

Efter 65 minutters spil kom Harry Kane afsted i en omstilling for Tottenham.

Til højre for Kane var Son stukket afsted, men i stedet for - som så ofte før - at aflevere til angrebskollegaen, så valgte Kane at aflevere til venstre.

Her var indskiftede Giovano Lo Celso løbet med, og han kunne fra en fri position sende bolden mellem Edersons ben for anden gang i kampen.

Manchester City sendte 20 minutter før tid Raheem Sterling og Phil Foden på banen, men de to kreative spillere fik ikke ændret på resultatet.

Dermed endte det med en 2-0-sejr til værterne fra London.