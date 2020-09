Kyniske Brøndby stryger til tops med sejr over Horsens

AC Horsens må samtidig sande, at livet uden cheftræner Bo Henriksen, der denne sommer blev erstattet af Jonas Dal, hidtil har været svært. Sæsonens første tre kampe er endt med tre nederlag for det nuværende bundhold.

Søndagens opgør blev afviklet i mildt efterårsvejr på et affolket Brøndby Stadion med blot nogle få tilskuere til stede på den ene langside.

På grund af coronarestriktioner må der maksimalt være 500 personer - inklusive blandt andre spillere, trænere og presse - på de danske stadioner.

De pointløse gæster fra AC Horsens kom aggressivt ud til søndagens opgør uden dog for alvor at finde frem til de helt store chancer.

I stedet begyndte Brøndby hurtigt at vise tænder, og efter godt ti minutter bragte hjemmeholdet sig også foran.

20-årige Jesper Lindstrøm gled elegant forbi Horsens-forsvaret og udplacerede målmand Matej Delac med et resolut langskud i det korte hjørne. Et mål, der til forveksling lignede Lindstrøms scoring i seneste spillerundes 2-1-sejr over ærkerivalerne fra FCK.

Horsens svarede godt igen og tilkæmpede sig flere gode chancer i første halvleg. Det lykkedes dog ikke at passere Marvin Schwäbe i Brøndby-målet.

Der var samtidig sprækker i Horsens-defensiven, og det udnyttede værterne ved at slå flere farlige omstillinger.

Kort før pausen blev det omsat til scoring, da en afslutning fra Simon Hedlund blev rettet en smule af og sejlede over målmand Delac.

Horsens sad i anden halvleg også på spillet i store perioder.

Rigtig farligt blev det dog sjældent for gæsterne, og Brøndby virkede generelt til at føle sig i fin kontrol foran med 2-0.

Brøndby gav i de afsluttende minutter comeback til Rezan Corlu, der er tilbage i klubben efter at have været udlejet til Lyngby.

Selv om det ikke blev til det helt store, afsluttende pres fra Horsens, så bragte Michael Lumb en smule spænding tilbage i opgøret, da han gjorde det til 1-2, netop som den ordinære spilletid udløb.

Gæsterne havde dog ikke tid nok til at fuldende et comeback, og trods en tapper indsats endte det altså med et nyt nederlag.

Næste opgave for Brøndby er en udekamp mod Randers. Horsens skal på endnu en svær opgave, når FC Midtjylland kommer på besøg.