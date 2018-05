Kvist tæt på landsholdsstop: Det kunne være endt i 2016

Landsholdsspilleren William Kvist overvejede at trække sig fra landsholdet for godt to år siden.

Forud for den lille turnering Kirin Cup i Japan i maj 2016 besluttede Kvist sig for at give det hele en sidste chance, for han var ikke interesseret i at være reserve.

- Før jeg tog til Japan, havde jeg kun spillet seks minutter i de to første kampe under Hareide, så hvis jeg ikke spillede i Japan, så kunne jeg godt se, hvor det bar henad.

- Så kunne det måske godt være blevet lidt for tungt for mig. Så Japan blev et vendepunkt for mig, siger William Kvist.

I bogen "Jagten på frihed", der udkommer onsdag, fortæller han om sine overvejelser.

På turen hev han fat i assistentlandstræner Jon Dahl Tomasson og fortalte, at han ikke var rejst med til Japan for at sidde på bænken.

- Jeg kunne sagtens have set et scenarie med en ny træner, der vil have noget helt friskt og nyt på holdet.

- Så var der mig, der lige var kommet til FC København fra Wigan og ikke helt havde fået tingene til at køre i FCK, siger Kvist, der ved siden af fodbolden var i gang med at etablere en familie.

I de første kampe under Hareide spillede Pierre-Emile Højbjerg og Thomas Delaney centralt på midtbanen, mens Kvist sad på bænken.

Og Kvist startede igen på bænken i den første kamp mod Bosnien i Kirin Cup.

- I kampene var der en indikation af, at Hareide havde en startellever, han ville køre ind, og der var jeg ikke nødvendigvis i tankerne. Og så kunne det godt være, at det var slut, siger Kvist.

Kvist fik dog en halv time mod Bosnien, og få dage senere fik han fuld spilletid i en sejr over Bulgarien. Derefter har FCK-spilleren været fast mand på Hareides midtbane gennem hele kvalifikationen til VM i Rusland.

- Det er en af de store ting i min karriere, at jeg kunne tage til Japan og vinde pladsen tilbage, siger William Kvist.

Hvornår 33-årige Kvist så har tænkt sig at stoppe på landsholdet og på topplan, det er endnu ikke besluttet. Han har fortsat to år tilbage af sin kontrakt i FCK.

- Jeg tror ikke, at jeg har meget mere tilbage end de to år.

- Når man er 33 år, så er to år ud i fremtiden lang tid. Jeg har været god til at planlægge tingene i hele min karriere, men præcist med det her lægger jeg ikke så mange planer.

- Jeg har stort set aldrig været skadet, jeg løber stadig fra mange af de unge, jeg er motiveret til træning, så jeg har det fedt lige nu.

- Jeg har ikke travlt, selv om jeg også glæder mig til at lave andre ting, når jeg stopper, siger Kvist.