Kvist om FCK-krise: Ingen grund til at finde tudefjæs frem

I holdets seneste to ligakampe er der blevet til et hjemmebanenederlag til Brøndby for første gang i 13 år og senest til det første nederlag nogensinde i superligasammenhæng til Sønderjyske.

Skal københavnerne komme tilbage på sejrssporet og have en chance for at indfri klubbens målsætning om et mesterskab, hjælper det ikke at hænge mentalt fast i de dårlige oplevelser, siger landsholdsspilleren William Kvist.

- Vi vil gøre alt for at indfri vores målsætning, og vi kan stadigvæk nå at gøre det godt i alle de tre turneringer, vi er med i.

- Men det er da klart, at det ser svært ud i Superligaen i forhold til vores sædvanlige målsætning om at ligge nummer et og vinde mesterskabet.

- Men det må vi arbejde på, der er ikke så meget andet at gøre, for vi kan ikke lægge os ned for at græde og være kede af det.

- Vi har selv bragt os i denne situation, og omvendt er det også os selv, som kan gøre det bedre, og det skal vi fokusere på, siger Kvist.

Ifølge midtbanespilleren har mange faktorer indvirkning på, at FCK er gået fra at være suveræne i hele sidste sæson til nu at være nummer seks i Superligaen efter 16 spillerunder.

- Der har været skader, afgange, svingende kvalitet, dumme røde kort. Det er en god blanding af ting, der har gjort, at vi ikke har fået de point, vi skal have, siger Kvist.

Han forsikrer, at der bliver arbejder hårdt for, at klubbens kedelige periode kan blive vendt i de sidste tre ligakampe og to europæiske kampe inden vinterpausen.

- Vi arbejder rigtigt hårdt på alle mulige ting. Vi fokuserer både på træning og restitution, så man skal ikke være nervøs for, at vi ikke gør en masse, siger Kvist.

Københavnernes Nicolai Boilesen har siddet ude i de to seneste kampe, nederlagene mod Brøndby og Sønderjyske.

Forsvarsspilleren melder atter sig selv klar til kamp, så han kan være med til at undgå flere nederlag.

- Det er aldrig sjovt at sidde ude, når ens hold har det svært. Så vil man gerne være med på banen og hjælpe til. Så det har gjort ekstra ondt at sidde og kigge på, siger han.

Fra tribunen og fjernsynsskærmen har Boilesen ikke kunnet sætte en finger på holdkammeraternes indstilling, omend han har forståelse for, at vurderingen af FCK-indsatsen i medierne og af fans på sociale medier er anderledes hård.

- Vi har forkælet vores fans med en masse sejre og succesoplevelser to år i træk, og når man så kommer ud i en situation, som den vi er i nu, er det klart, at man kommer til at høre for det.

- Selvfølgelig får vi skudt vores resultater i hovedet hele tiden, men det er en del af det at være fodboldspiller, og vi synes jo også, at det er fedt i de perioder, hvor der bliver skrevet en masse positive ting.

- Hvis vi bare skulle læse, hvad medierne skrev lige nu, så er det jo ikke, fordi vi ville komme med forslag til så mange ændringer. Det er fint nok, at der bliver konkluderet ting om os ud fra facts og observationer.

- Men det er os, som skal løse problemet og ikke bare skrive, hvad det er og så sætte en masse udråbstegn.

- Vi arbejder stenhårdt for at blive bedre, og der kan også godt blive snakket med store bogstaver internt, siger Boilesen.

Man skal tilbage til efteråret 1999, før FC København senest har stået med færre point efter 16 spillerunder.