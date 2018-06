Kvist manede tvivl i jorden: Uvurderlig kamp for mig

- Det var rart at få vist, hvad jeg kan komme med.

- Jeg fik løst mine opgaver i forhold til Forsberg og deres store angribere, som ikke kom frem til særlig meget. Det var dejligt, siger William Kvist.

- Derudover fik jeg 90 minutter på banen. Jeg blev ikke hevet ud i det sidste kvarter, og det var uvurderlige minutter for mig at komme igennem en hel kamp uden problemer - fysisk og mentalt, siger han.

William Kvist indrømmer, at han måske også selv havde lidt spørgsmålstegn omkring, hvor han stod før kampen.

- Det har man næsten før hver eneste kamp. Men selvfølgelig var der lidt ekstra, når det var første gang med 90 minutter i lang tid, og det var en landskamp.

- Men jeg har prøvet det flere gange før. At være væk fra holdet i nogle af mine klubber og vide, at på et tidspunkt vil jeg få en chance, og så skal jeg være top klar, siger han.

Midtbanespilleren har trænet ekstra hårdt de sidste to måneder, og det har givet ham noget ro.

- Jeg vidste, at det ikke ville være noget problem at levere, men nogle gange rammer man den og andre gange ikke. Mod Sverige gik det godt, siger William Kvist.

Landstræner Åge Hareide er også tilfreds. Nordmanden synes, at Kvist og midtbanemakkeren Thomas Delaney mod Sverige var gode til at supplere hinanden.

- William har det job at lukke af for modstanderen og være vores første våben i restforsvaret. Han sørger for selv at være på plads, og han sørger samtidig for, at de andre er på plads.

- Ham og Delaney har en fantastisk karriere sammen med at have det job i FC København i mange år - og de gør det også godt her, siger Hareide.

Landsholdet møder på lørdag Mexico i den sidste VM-test før afrejsen til Rusland 11. juni. Fem dage senere venter Peru i den første gruppekamp. Senere skal Danmark op mod Australien og Frankrig.