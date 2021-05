Kvindernes ishockey-VM skal spilles til august

Danmarks kvindelige ishockeylandshold skulle have deltaget ved A-VM for første gang i Canada fra 6. til 16. maj, men 21. april følte man sig nødsaget til at aflyse på grund af coronasituationen.

Det oplyser Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) på sin hjemmeside.

Det blev besluttet på et møde 29. april, lyder det.

Halifax og Truro i den canadiske Nova Scotia-region skulle have været værter, men det bliver ikke her, at der skal kæmpes om VM-medaljer.

IIHF er derimod på udkig efter en ny vært i samme land.

- IIHF er sammen med Hockey Canada ved at evaluere potentielle spillesteder for kvindernes VM i Canada med forventningen om at have valgt ny vært inden for de kommende uger, skriver forbundet.

25 danske spillere nåede at være samlet i fem dage i april, da VM i maj blev afblæst kort før afrejsen. De var samlet til forberedelser i København, hvor de var isoleret fra omverdenen for at mindske smitterisikoen.

Også i 2020 satte coronapandemien en stopper for VM-turneringen, og da fik det danske hold også meldingen kort før afrejsen.

Danmark rykkede i 2019 op i den bedste VM-gruppe. Ud over Danmark og værtsnationen, Canada, deltager også Tjekkiet, Finland, Tyskland, Ungarn, Japan, Rusland, Schweiz og USA ved VM i 2021.